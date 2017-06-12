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    Белотти может остаться в «Торино» даже после предложения в 100 миллионов

    Форвард «Торино» Андреа Белотти хочет остаться в своей нынешней команде. Об этом рассказал президент команды Урбано Кайро. Он утверждает, что Белотти намерен отказаться от предложения топ-клубов, даже если кто-то заплатит 100 миллионов евро за его трансфер.

    «Я забочусь о Белотти. У него есть контракт до 2021 года. Мне придется продать его за 100 миллионов евро, но он сам может отказаться от трансфера. Самое главное, чего хочет он сам. Я считаю, что он хочет остаться. Мы пытаемся создать лучшую команду», – сказал Кайро.

    В прошедшем сезоне Серии А Белотти провел 35 матчей, забив 26 голов и сделав восемь голевых передач. Интерес к игроку проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

    Источник: Goal.com

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    12.06.2017 01:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июня 2017, 18:14

      Ха... Да конечно!.... Какой сострадательный президент клуба.... Глазёнки уже зряче видят 100 лимонов, а язык несёт какую-то отказную чушь...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +673

      life85 12 июня 2017, 20:31

      Один сезон хорошей игры и 100 лямов ... Вообще что ли дураки???

      2
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 12 июня 2017, 17:50

      ну пусть и сидит в середнячке тупак, так и ничего не добьётся......

      -1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 12 июня 2017, 07:10

      Сомневаюсь что останется.....

      1
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      Рейтинг: +11

      ZmBoB 12 июня 2017, 06:30

      Давай в Милан

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 июня 2017, 01:50

      клуб под жопу выпнет его за 100 лямов)

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