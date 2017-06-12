Белотти может остаться в «Торино» даже после предложения в 100 миллионов

Форвард «Торино» Андреа Белотти хочет остаться в своей нынешней команде. Об этом рассказал президент команды Урбано Кайро. Он утверждает, что Белотти намерен отказаться от предложения топ-клубов, даже если кто-то заплатит 100 миллионов евро за его трансфер.

«Я забочусь о Белотти. У него есть контракт до 2021 года. Мне придется продать его за 100 миллионов евро, но он сам может отказаться от трансфера. Самое главное, чего хочет он сам. Я считаю, что он хочет остаться. Мы пытаемся создать лучшую команду», – сказал Кайро.

В прошедшем сезоне Серии А Белотти провел 35 матчей, забив 26 голов и сделав восемь голевых передач. Интерес к игроку проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Милан».