Отбор на ЧМ-2018. Гол Коноплянки помог сборной Украины обыграть Финляндию

В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Украины в гостях одержала победу над Финляндией – 2:1.

Таким образом, украинская команда набрала 11 очков и поднялась на второе место в группе I. Финны расположились на пятой строчке.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа I. 6-й тур

Финляндия – Украина – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Коноплянка, 51; 1:1 – Похьянпало, 72; 1:2 – Беседин, 75.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

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