Отбор на ЧМ-2018. Гол Коноплянки помог сборной Украины обыграть Финляндию

финны не соперники,
там другие решают....
А ехать хохлам в Москву - решать уже Шевченко...))))
В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Украины в гостях одержала победу над Финляндией – 2:1.
Таким образом, украинская команда набрала 11 очков и поднялась на второе место в группе I. Финны расположились на пятой строчке.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа I. 6-й тур
Финляндия – Украина – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Коноплянка, 51; 1:1 – Похьянпало, 72; 1:2 – Беседин, 75.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)