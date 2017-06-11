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    Отбор на ЧМ-2018. Гол Коноплянки помог сборной Украины обыграть Финляндию

    В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Украины в гостях одержала победу над Финляндией – 2:1.

    Таким образом, украинская команда набрала 11 очков и поднялась на второе место в группе I. Финны расположились на пятой строчке.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа I. 6-й тур

    Финляндия – Украина – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Коноплянка, 51; 1:1 – Похьянпало, 72; 1:2 – Беседин, 75.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2017 20:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 11 июня 2017, 22:24

      финны не соперники,
      там другие решают....
      А ехать хохлам в Москву - решать уже Шевченко...))))

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      Рейтинг: +22

      killerman77 > alex1951 12 июня 2017, 00:20

      какой на... шевченко? им играть с турками, исландией и хорватами. шевченко и ко будут заниматься оральным и анальным.

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 11 июня 2017, 21:19

      И зачем он забил? Все равно бойкотируют по какой-либо причине

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 11 июня 2017, 21:16

      ага, скорее "благодаря коноплянке" фины чуть не сравняли счет еще раньше

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