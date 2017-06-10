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  • Слуцкий: «Сейчас Россия по всем компонентам объективно хуже. Так почему мы должны побеждать?»

Слуцкий: «Сейчас Россия по всем компонентам объективно хуже. Так почему мы должны побеждать?»

10 июня 2017, 09:13
25

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий выразил мнение, что российский футбол сильно уступает английскому по многим компонентам, включая селекцию и инфраструктуру.

«За счет чего мы хотим обыграть «Челси» или любой другой английский клуб? Селекция у англичан лучше. Погодные условия и инфраструктура – тоже. Играют футболисты больше, соревнования регулярнее и сложнее – у нас даже на первенстве Москвы у ведущих академий много проходных матчей. И в завершение, в Англии еще и тренируются больше, чем у нас!

Раньше я понимал: у нас есть шанс за счет большого объема тренировочной работы, ранней специализации, попыток превосходить соперника физически. А сейчас мы по всем компонентам объективно хуже. Так почему мы должны побеждать? И почему ребята при наличии современного оборудования и контроле за их функциональным состоянием тренируются так мало?» – сказал Слуцкий.

«С такой фамилией он в Великобритании долго не протянет». Как мир реагирует на назначение Слуцкого в «Халл»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (25)
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forward33
1497075628
Исландцам - это скажи, кот вынесли англичан на Евро. Обыгрывать можно за счёт желания и командной игры, кот стала появляться в сборной в последних 3 матчах.
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oyabun
1497075665
А чего нашим тренироваться больше, если им и так платят столько, сколько простым работягам и не снилось?
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Опорник84
1497076317
А почему наши ребята тренируются так мало? Интересно,а кому тренер Слуцкий задает этот вопрос? Не хотят сами, надо их гонять, заставлять много и упорно тренироваться! Кто не выдержит нагрузки, на х...... из футбола!
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Диктор
1497076626
Английский прихвостень заговорил.Так вопрос к тебе лично как к тренеру почему так? А после драки кулаками не машут ,сбежал в Англию вот и тусуйся там среди иностранцев,а Россию оставь в покое.
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пряник929
1497077340
ВОПРЕКИ, Леня!!! Как в 1945 Динамо Москва, как в 1960 году сборная СССР в чемпионате Европы!!!!! Патриотизма в тебе не осталось, только баксы, фунты и евро....
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acer2003
1497077905
А раньше он не видел этого ? А тут сразу прозрел...
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gandyv
1497077932
Да. дошло поздно. Играем 30 игр в чемпе, еще 3-4 на кубок (и то в основном вторым составом), может еще 6-8 игр в Европе. И успевают уставать. В Англии 38 в чемпионате, 2 кубка + Европа. И никто не жалуется. Привыкли работать.
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spartach n1
1497078990
Этот пряник только прозрел ?
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rerih
1497080275
Чёж он когда у руля сборной был не говорил об этом...как попёрли так и губы...т.е. зубы показывает))))
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Daxa 09
1497080988
Это все понятно конечно но какая страна у нас и какая у них они на автобусе ездят на все внутренней матчи а наши по шесть семь часов летают это не может не сказываться на состоянии футболистов я бы посмотрел как бы они тренировались если по четыре перелёта в неделе делали
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