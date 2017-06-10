Слуцкий: «Сейчас Россия по всем компонентам объективно хуже. Так почему мы должны побеждать?»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий выразил мнение, что российский футбол сильно уступает английскому по многим компонентам, включая селекцию и инфраструктуру.

«За счет чего мы хотим обыграть «Челси» или любой другой английский клуб? Селекция у англичан лучше. Погодные условия и инфраструктура – тоже. Играют футболисты больше, соревнования регулярнее и сложнее – у нас даже на первенстве Москвы у ведущих академий много проходных матчей. И в завершение, в Англии еще и тренируются больше, чем у нас!

Раньше я понимал: у нас есть шанс за счет большого объема тренировочной работы, ранней специализации, попыток превосходить соперника физически. А сейчас мы по всем компонентам объективно хуже. Так почему мы должны побеждать? И почему ребята при наличии современного оборудования и контроле за их функциональным состоянием тренируются так мало?» – сказал Слуцкий.

«С такой фамилией он в Великобритании долго не протянет». Как мир реагирует на назначение Слуцкого в «Халл»