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    Слуцкий: «Сейчас Россия по всем компонентам объективно хуже. Так почему мы должны побеждать?»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий выразил мнение, что российский футбол сильно уступает английскому по многим компонентам, включая селекцию и инфраструктуру.

    «За счет чего мы хотим обыграть «Челси» или любой другой английский клуб? Селекция у англичан лучше. Погодные условия и инфраструктура – тоже. Играют футболисты больше, соревнования регулярнее и сложнее – у нас даже на первенстве Москвы у ведущих академий много проходных матчей. И в завершение, в Англии еще и тренируются больше, чем у нас!

    Раньше я понимал: у нас есть шанс за счет большого объема тренировочной работы, ранней специализации, попыток превосходить соперника физически. А сейчас мы по всем компонентам объективно хуже. Так почему мы должны побеждать? И почему ребята при наличии современного оборудования и контроле за их функциональным состоянием тренируются так мало?» – сказал Слуцкий.

    «С такой фамилией он в Великобритании долго не протянет». Как мир реагирует на назначение Слуцкого в «Халл»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2017 09:13
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июня 2017, 18:39

      Толковый трезвый и обоснованный взгляд.... А на самом деле, на что и почему мы надеемся?...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июня 2017, 14:08

      Наконец-то появился наш тренер , который реально может сравнить на практике тренировочный процесс и систему подготовки у нас и в одном из топ чемпионатов ! И может откровенно об этом говорить !
      А еще я бы добавил : "почему при современном оборудовании и контроле ... " - наши травмируются на ровном месте ( Дзага , Дзюба , тот же Зобнин и список можно продолжать) ! Их ведь никто не ломал !

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > dok66 10 июня 2017, 18:41

      Во-во... А Месси на острие игры, вагон матчей за сезон и игрок почти не ломается...

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      Рейтинг: +1155

      fhnv 10 июня 2017, 12:40

      вопрос... кому он шлифанул то

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 10 июня 2017, 11:53

      У кого футболисты лучше, тот и победит? А тренер тогда зачем вообще нужен? Ну да, это вопрос не к Лёньке. Мастерство тренера и состоит в том, чтобы недостаток мастерства футболистов компенсировать тактическими задумками, дисциплиной и самоотдачей. Например, Бердыев и старался недостатки превращать в преимущества. Но это если про клубы говорить, а если Slut sky ещё и сборную имеет в виду, то пусть попробоует рассказать нам о конкретных славных победах английской сборной.

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      Рейтинг: +3

      ERNI99 10 июня 2017, 11:52

      Как бы ты там не обосрался, эх Леня......видимо ты забыл про патриотизм.......и в правду он оказывается г....о.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ERNI99 10 июня 2017, 18:47

      Зря так... При всё богатстве выбора у нас на сборную с трудом тренера находят - то конфликтный, то критериям не соответствует... А Слуцкий пройдёт там огни и воды и это будет тренер в обойме с специфическими характеристиками... Со временем может плюсанёт...

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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 10 июня 2017, 11:40

      "Халл" главное чтоб не стал "Ураланом"...;)

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      Рейтинг: +2862

      nemolod 10 июня 2017, 11:37

      Какие тренеры-такие и игроки тоже объективно хуже!

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 10 июня 2017, 10:49

      Это все понятно конечно но какая страна у нас и какая у них они на автобусе ездят на все внутренней матчи а наши по шесть семь часов летают это не может не сказываться на состоянии футболистов я бы посмотрел как бы они тренировались если по четыре перелёта в неделе делали

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Daxa 09 10 июня 2017, 18:50

      Для них это издержки работы с неслабой оплатой... На завод к станку в тишину и покой трудовой обстановки никто не переметнулся...

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      Рейтинг: +151

      rerih 10 июня 2017, 10:37

      Чёж он когда у руля сборной был не говорил об этом...как попёрли так и губы...т.е. зубы показывает))))

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 10 июня 2017, 10:16

      Этот пряник только прозрел ?

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