Отборочные матчи к ЧМ. Сборная Франции проиграла Швеции, Снейдер забил Люксембургу в рекордном матче

В матче 6-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Беларуси добилась победы над командой Болгарии со счетом 2:1. Голы на счету Михаила Сивакова, Павла Савицкого и Георгия Костадинова. Хозяева остались на пятой строчке в турнирной таблице группы А, Болгария опустилась на четвертую.

В параллельных встречах сборная Голландия разгромила Люксембург, а французы в концовке матча со шведами упустили ничью.

Отборочные матчи. Группа А. 6-й тур

Беларусь – Болгария – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сиваков (с пенальти), 33; 2:0 – Савицкий, 80; 2:1 – Костадинов, 90+1.

Голландия – Люксембург – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Роббен, 21; 2:0 – Снейдер, 34; 1:0 – Вийналдум, 62; 4:0 – Промес, 70; 5:0 – Янссен (с пенальти), 84.

Швеция – Франция – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Жиру, 37; 1:1 – Дурмаз, 43; 2:1 – Тойвонен, 90+4.