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    Отборочные матчи к ЧМ. Сборная Франции проиграла Швеции, Снейдер забил Люксембургу в рекордном матче

    В матче 6-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Беларуси добилась победы над командой Болгарии со счетом 2:1. Голы на счету Михаила Сивакова, Павла Савицкого и Георгия Костадинова. Хозяева остались на пятой строчке в турнирной таблице группы А, Болгария опустилась на четвертую.

    В параллельных встречах сборная Голландия разгромила Люксембург, а французы в концовке матча со шведами упустили ничью.

    Отборочные матчи. Группа А. 6-й тур

    Беларусь – Болгария – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сиваков (с пенальти), 33; 2:0 – Савицкий, 80; 2:1 – Костадинов, 90+1.

    Голландия – Люксембург – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Роббен, 21; 2:0 – Снейдер, 34; 1:0 – Вийналдум, 62; 4:0 – Промес, 70; 5:0 – Янссен (с пенальти), 84.

    Швеция – Франция – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Жиру, 37; 1:1 – Дурмаз, 43; 2:1 – Тойвонен, 90+4.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2017 23:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 10 июня 2017, 10:07

      Вперед Оланда!

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 10 июня 2017, 00:07

      интересный тур. немного непредсказуемый))

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      Рейтинг: +10

      Жак-Энтони 9 июня 2017, 23:48

      Еб*ть, фэйл года от Льёриса)

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