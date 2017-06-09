Роббен забил 33-й гол за сборную Голландии и сравнялся с Кройффом

Сборные Голландии и Люксембурга встречаются в рамках игры 6-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018. На 21-й минуте счет открыл вингер хозяев Арьен Роббен. Для игрока «Баварии» гол стал 33-м в футболке национальной команды. Таким образом, Роббен сравнялся с Йоханом Кройффом и Абе Ленстрой – лучшими бомбардирами в истории национального футбола.

Роббен дебютировал за «оранье» в апреле 2003 года.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что матч является рекордным также для полузащитника Уэсли Снейдера.