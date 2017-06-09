Зобнин: «После обследования в Италии врачи скажут, нужна ли операция»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал состояние своего здоровья. В товарищеском матче со сборной Венгрии (3:0) футболист повредил боковую и крестообразную связки коленного сустава.

«В понедельник улетаю в Италию, там будет дополнительное обследование, а после этого врачи скажут, нужна ли вообще операция и какие именно повреждены связки. В Москве провели обследование, тогда было 50 на 50. Тяжело было что-то сказать, поскольку колено опухло», – сказал 23-летний хавбек.

В минувшем сезоне россиянин провел 32 матча, в которых забил два гола и отдал три результативных передачи. Команда Массимо Карреры стала чемпионом России и вышла в Лигу чемпионов.