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    Зобнин: «После обследования в Италии врачи скажут, нужна ли операция»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал состояние своего здоровья. В товарищеском матче со сборной Венгрии (3:0) футболист повредил боковую и крестообразную связки коленного сустава.

    «В понедельник улетаю в Италию, там будет дополнительное обследование, а после этого врачи скажут, нужна ли вообще операция и какие именно повреждены связки. В Москве провели обследование, тогда было 50 на 50. Тяжело было что-то сказать, поскольку колено опухло», – сказал 23-летний хавбек.

    В минувшем сезоне россиянин провел 32 матча, в которых забил два гола и отдал три результативных передачи. Команда Массимо Карреры стала чемпионом России и вышла в Лигу чемпионов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.06.2017 20:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 10 июня 2017, 19:16

      Удачи Зоба!

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 июня 2017, 12:43

      команда на пол года потеряла сильного игрока

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 > серега кашин 10 июня 2017, 17:25

      будем надеяться поменьше

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 июня 2017, 09:54

      А че вы все по Италиям да по Германиям? Российской медицине не доверяете что ли? Непатриотично прямо в самом деле! С вас же пример мальчишки берут, елки-палки!

      0
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > Тамхар 10 июня 2017, 12:46

      В таких случаях едут к лучшим из лучших, где есть ведущие специалисты и лучшее оборудование, к людям которые придумывают новые методики лечения и учат этому других. В каждом вопросе есть в мире человек который понимает его лучше остальных в мире, при нем образуются некие группы, в случае с медициной - клиники, и в них сосредоточен передовой мировой опыт. В этом случае патриотизм совершенно не причем... Не надо путать простых людей с ведущими игроками, где каждый день и конечный результат крайне важен для игрока и клуба. Если для простого человека как правило не важно сможет ли он бегать на месяц раньше или позже, сможет ли он после операции выйти на пик формы или нет, а для футболиста это крайне критично, поэтому для уменьшения рисков надо ехать туда где это делают стабильно хорошо.
      Роману скорейшего выздоровления, возвращения в строй и блестящей карьеры.

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > alex1004 11 июня 2017, 10:28

      Так вот желаю тебе, братишка, дожить до такой России, в которой к каждому гражданину будут относиться как к топ-футболисту (хотя Зобнину до такого футболиста еще надо долго тренироваться).

      0
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      Рейтинг: +898

      Krics 10 июня 2017, 09:09

      Рома выздоравливай.

      2
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      Рейтинг: +100683

      zigbert 9 июня 2017, 21:24

      Удачи Рома.

      5
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      Рейтинг: +450

      Houston 9 июня 2017, 20:07

      Хоть бы обошлось.....Буду молиться!!!
      Здоровья тебе Ромка!

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