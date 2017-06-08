Спортдиректор: «У «Ахмата» болельщиков будет больше в несколько раз»

Спортивный директор «Ахмата» Тимур Джабраилов считает хорошей новостью переименования клуба. Он пожелал еще больше побед команде из Грозного под новым именем.

«Это хорошая новость для всех нас, жителей республики и всего чеченского народа. Ахмат-Хаджи Кадыров — великий человек, он возродил эту команду, знал все, что происходит внутри, болел за нее душой. Под его началом команда завоевала Кубок России.

Хочу пожелать, чтобы больших побед добавилось. Все-таки «Ахмат» обязывает к большим победам. Поэтому надо строже относиться к себе, тренировкам и к задачам, которые стоят перед клубом.

Думаю, болельщиков будет больше в несколько раз. С каждым днем их число будет расти, они будут охотно идти и болеть за родной клуб», – сказал Джабраилов.

Напомним, ранее появилась информация о болельщиках клуба, которые выступили против переименования.