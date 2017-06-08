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  • Спортдиректор: «У «Ахмата» болельщиков будет больше в несколько раз»

Спортдиректор: «У «Ахмата» болельщиков будет больше в несколько раз»

8 июня 2017, 08:30
13

Спортивный директор «Ахмата» Тимур Джабраилов считает хорошей новостью переименования клуба. Он пожелал еще больше побед команде из Грозного под новым именем.

«Это хорошая новость для всех нас, жителей республики и всего чеченского народа. Ахмат-Хаджи Кадыров — великий человек, он возродил эту команду, знал все, что происходит внутри, болел за нее душой. Под его началом команда завоевала Кубок России.

Хочу пожелать, чтобы больших побед добавилось. Все-таки «Ахмат» обязывает к большим победам. Поэтому надо строже относиться к себе, тренировкам и к задачам, которые стоят перед клубом.

Думаю, болельщиков будет больше в несколько раз. С каждым днем их число будет расти, они будут охотно идти и болеть за родной клуб», – сказал Джабраилов.

Напомним, ранее появилась информация о болельщиках клуба, которые выступили против переименования.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (13)
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oyabun
1496900961
Какой детский лепет! Смешно просто. Ну, понятное дело, теперь все околофутбольные функционеры Чечни, все как Один в Едином порыве будут ОДОБРЯМС!
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абжора
1496902440
Терек вроде нормально звучал.
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семёнычев
1496903947
Да.."Ахмат спас очко в Хабаровске"...или вырвал,садист)))
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mihail200606
1496912247
Сами себя убеждают.. Перед Рамзаном сейчас будут соревноваться кто что скажет... Хотя по большому счету переименование мало кого волнует. Ну кроме болельщиков терека на которых наплевали ..
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den161
1496918873
Терек норм название было, с историей... Глупость какая то
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fanchik
1496921317
Историю не обманешь ТЕРЕК -это история футбола и гордость чеченского народа.Пускай создают новую команду Ахмат с "нуля" с новыми футболистами, а не уничтожают уважаемую команду.Когда-то в СССР кинулись переименовывать города, появились Брежнев, ,Свердловск,Куйбышев, но историю не обманешь
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balaton78
1496922681
Что мешало этим болельщикам поддерживать Терек раньше? Пишут какой-то бред...Такое ощущение,что просто хотят навязать свое мнение.
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lordmrv
1496946693
Даже интересно, у кого же там такой язык шершавый?
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мыцык
1496947215
Мне кажется что-то похожее уже было,в прошлом веке,в году так 37
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subbotaspartak
1497000966
Амнистия что ли? За Ахмат все кто на воле.
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