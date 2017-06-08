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    Спортдиректор: «У «Ахмата» болельщиков будет больше в несколько раз»

    Спортивный директор «Ахмата» Тимур Джабраилов считает хорошей новостью переименования клуба. Он пожелал еще больше побед команде из Грозного под новым именем.

    «Это хорошая новость для всех нас, жителей республики и всего чеченского народа. Ахмат-Хаджи Кадыров — великий человек, он возродил эту команду, знал все, что происходит внутри, болел за нее душой. Под его началом команда завоевала Кубок России.

    Хочу пожелать, чтобы больших побед добавилось. Все-таки «Ахмат» обязывает к большим победам. Поэтому надо строже относиться к себе, тренировкам и к задачам, которые стоят перед клубом.

    Думаю, болельщиков будет больше в несколько раз. С каждым днем их число будет расти, они будут охотно идти и болеть за родной клуб», – сказал Джабраилов.

    Напомним, ранее появилась информация о болельщиках клуба, которые выступили против переименования.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Ахмат»

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    08.06.2017 08:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 июня 2017, 12:36

      Амнистия что ли?
      За Ахмат все кто на воле.

      0
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      Рейтинг: -16

      мыцык 8 июня 2017, 21:40

      Мне кажется что-то похожее уже было,в прошлом веке,в году так 37

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3692

      lordmrv 8 июня 2017, 21:31

      Даже интересно, у кого же там такой язык шершавый?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 8 июня 2017, 14:51

      Что мешало этим болельщикам поддерживать Терек раньше? Пишут какой-то бред...Такое ощущение,что просто хотят навязать свое мнение.

      -2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 8 июня 2017, 14:28

      Историю не обманешь ТЕРЕК -это история футбола и гордость чеченского народа.Пускай создают новую команду Ахмат с "нуля" с новыми футболистами, а не уничтожают уважаемую команду.Когда-то в СССР кинулись переименовывать города, появились Брежнев, ,Свердловск,Куйбышев, но историю не обманешь

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 8 июня 2017, 13:47

      Терек норм название было, с историей... Глупость какая то

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 8 июня 2017, 13:16

      За Терек и так болела вся Чечня. Откуда они ещё-то болельщиков возьмут? Или они в свободное от тренировок время демографическую ситуацию в республике будут улучшать, чтобы болельщиков становилось больше?))

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 июня 2017, 11:57

      Сами себя убеждают.. Перед Рамзаном сейчас будут соревноваться кто что скажет...
      Хотя по большому счету переименование мало кого волнует. Ну кроме болельщиков терека на которых наплевали ..

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 8 июня 2017, 10:02

      Чтоб болельщиков было совсем много предлагаю:при подписании контракта с клубом Ахмат, игрокам менять фамилию на Кадыров...
      Вратарь Город Кадыров.. Звучит? Лебедь Кадыров, Семён Кадыров, Грозав Кадыров....
      Диктор на стадионе- Гол забииил...Зрители- КАДЫРОВ!!!!!

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 8 июня 2017, 09:39

      Да.."Ахмат спас очко в Хабаровске"...или вырвал,садист)))

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