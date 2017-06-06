Источник: Карасев и Вилков будут работать в ФНЛ

Арбитры Сергей Карасев, Михаил Вилков, Сергей Иванов и Артем Чистяков начнут следующий сезон в ФНЛ. Алексей Сухой, напротив, останется работать в РФПЛ, несмотря на ошибки, которые у него было в прошедшем чемпионате. Кроме того, в Премьер-лигу вернутся Виталий Мешков и Алексей Еськов. Есть вероятность, что Станислав Васильев и Николай Волошин также получать возможность судить матчи высшего дивизиона.

Отметим, в случае понижения Карасева в ранге его включение в окончательный список арбитров ЧМ-2018 окажется под вопросом.