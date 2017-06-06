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    Источник: Карасев и Вилков будут работать в ФНЛ

    Арбитры Сергей Карасев, Михаил Вилков, Сергей Иванов и Артем Чистяков начнут следующий сезон в ФНЛ. Алексей Сухой, напротив, останется работать в РФПЛ, несмотря на ошибки, которые у него было в прошедшем чемпионате. Кроме того, в Премьер-лигу вернутся Виталий Мешков и Алексей Еськов. Есть вероятность, что Станислав Васильев и Николай Волошин также получать возможность судить матчи высшего дивизиона.

    Отметим, в случае понижения Карасева в ранге его включение в окончательный список арбитров ЧМ-2018 окажется под вопросом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2017 21:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2336

      den161 7 июня 2017, 12:11

      Карася то за что. Норм мужик

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 7 июня 2017, 00:18

      ФНЛ жалко... Там же тоже люди!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 6 июня 2017, 23:52

      Карасева??? Тогда Федю смолова в Краснодар 2, зобнина с глушаковым в Спартак 2!!!а хрен ли ещё делать??? Мутко когда ж тебя в шею гнать будут??? Ты калечишь и без того мертвый футбол в нашей стране!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +673

      life85 6 июня 2017, 23:21

      Вся продажность российского футбола " на лицо"

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит > life85 6 июня 2017, 23:31

      Как созвучна фамилия руководителя РФС всему, что там происходит...

      2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 6 июня 2017, 22:53



      Это тот самый Карасев, который в лиге Европы судил? Чтож, логично. Не так судит...

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 6 июня 2017, 22:52

      дааааааа карася опустили ,даже в азии нормалёк отработал.у кабзона пущай волос одолжит -пожизненный арбитр ФИФЫ будет- в законе

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 июня 2017, 22:52

      Бабло тянут с Карася)))

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 6 июня 2017, 22:23

      мда... Карасев один из лучших арбитров страны и в ФНЛ... прям сверх логика! видать реально в договорняках отказался судить другой причины я не вижу...

      12
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 6 июня 2017, 22:10

      Вилкова правильно ФНЛ перевели, туда ему и дорога.

      1
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