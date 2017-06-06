Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сычев будет выступать за «Локомотив» в чемпионате России по пляжному футболу

    Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев выступит в составе железнодорожников в чемпионате России по пляжному футболу. 33-летний игрок был включен в заявку команды на следующий сезоне, сообщает beachsoccerrussia.ru. Напомним. форвард поддерживал форму с красно-зелеными с февраля этого года.

    Сычев выступал за «Локомотив» с 2004 по 2013 год. В его составе он завоевал чемпионство РФПЛ и выиграл Кубок и Суперкубок России. Последним клубом форварда был «Окжетпес», цвета которого он защищал в сезоне-2015, проведя 19 матчей и забив три гола.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2017 21:12
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 09:43

      Еще немного помесит песок .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 7 июня 2017, 05:47

      Таких и надо туда брать, песок подвозить не придётся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 6 июня 2017, 22:47

      DJ-set вышел на тропу футбола)))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 6 июня 2017, 22:19

      Эх а как наченал,,,,зря ушёл из Спартака,,,,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > slavutiq70 7 июня 2017, 11:10

      Там надо было в бутсах играть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 6 июня 2017, 21:50

      Сычев сыграл первый матч за пляжный «Локомотив» 9 марта новость.... эммм он даже гол уже успел забить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 6 июня 2017, 21:19

      Интересно будет!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11