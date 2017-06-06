Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сычев будет выступать за «Локомотив» в чемпионате России по пляжному футболу

Сычев будет выступать за «Локомотив» в чемпионате России по пляжному футболу

6 июня 2017, 21:12
7

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев выступит в составе железнодорожников в чемпионате России по пляжному футболу. 33-летний игрок был включен в заявку команды на следующий сезоне, сообщает beachsoccerrussia.ru. Напомним. форвард поддерживал форму с красно-зелеными с февраля этого года.

Сычев выступал за «Локомотив» с 2004 по 2013 год. В его составе он завоевал чемпионство РФПЛ и выиграл Кубок и Суперкубок России. Последним клубом форварда был «Окжетпес», цвета которого он защищал в сезоне-2015, проведя 19 матчей и забив три гола.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Локомотив Сычев Дмитрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
С@НЁК.
1496773197
Интересно будет!
Ответить
RedGreenHooligan
1496775022
Сычев сыграл первый матч за пляжный «Локомотив» 9 марта новость.... эммм он даже гол уже успел забить
Ответить
slavа0508
1496776787
Эх а как наченал,,,,зря ушёл из Спартака,,,,
Ответить
himik2-62
1496778479
DJ-set вышел на тропу футбола)))))))
Ответить
Дядя Серёжа
1496803657
Таких и надо туда брать, песок подвозить не придётся.
Ответить
dok66
1496817834
Еще немного помесит песок .
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
1
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
01:38
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
2
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
1
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА
Вчера, 21:54
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
3
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
ФотоМусиала едва не умер во время матча
Вчера, 20:11
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+