Сычев будет выступать за «Локомотив» в чемпионате России по пляжному футболу

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев выступит в составе железнодорожников в чемпионате России по пляжному футболу. 33-летний игрок был включен в заявку команды на следующий сезоне, сообщает beachsoccerrussia.ru. Напомним. форвард поддерживал форму с красно-зелеными с февраля этого года.

Сычев выступал за «Локомотив» с 2004 по 2013 год. В его составе он завоевал чемпионство РФПЛ и выиграл Кубок и Суперкубок России. Последним клубом форварда был «Окжетпес», цвета которого он защищал в сезоне-2015, проведя 19 матчей и забив три гола.