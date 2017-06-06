Игрок сборной Венгрии: «Один из российских футболистов был похож на медведя»

Нападающий сборной Венгрии Мартон Эппель поделился наблюдениями от товарищеского матча против команды России (0:3).По словам футболиста, подопечные Станислава Черчесова показали игру международного уровня.

«Сборная России хорошо играла в обороне. Один из их защитников, который получил желтую карточку, очень был похож на медведя (Виктор Васин – прим. «Бомбардир»).

Как только я принимал мяч, со мной сразу же кто-то оказывался рядом. Это международный уровень», – сказал Эппель.