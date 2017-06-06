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    Игрок сборной Венгрии: «Один из российских футболистов был похож на медведя»

    Нападающий сборной Венгрии Мартон Эппель поделился наблюдениями от товарищеского матча против команды России (0:3).По словам футболиста, подопечные Станислава Черчесова показали игру международного уровня.

    «Сборная России хорошо играла в обороне. Один из их защитников, который получил желтую карточку, очень был похож на медведя (Виктор Васин – прим. «Бомбардир»).

    Как только я принимал мяч, со мной сразу же кто-то оказывался рядом. Это международный уровень», – сказал Эппель.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2017 14:38
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 7 июня 2017, 11:21

      А "Калашников" у нас закреплён за массажистом.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 июня 2017, 02:24

      Браво, Васин, некоторые уже нас боятся...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 6 июня 2017, 18:31

      Это они ещё Дзюбинью не видели... Тот на дерево похож! На Дуб !!!

      2
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      Рейтинг: +133

      абжора > Nerlinger 6 июня 2017, 19:57

      Ахах+

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 июня 2017, 17:39

      Это всего лишь Васин,
      Он не опасен.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 июня 2017, 16:49

      Медведь есть , а где же Маша???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 6 июня 2017, 15:18

      Все Вингерские футболисты были похожЫ на пидоров.

      8
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк > Ara Raisovich 6 июня 2017, 15:34

      Как в НАТУ вступили,так и стали задротами и не немного.

      8
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 15:03

      Ну все , у Васина появилось новое погоняло - "медведь" ! А медведя так просто не пройти .

      5
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 6 июня 2017, 14:45

      Не давайте читать это Черчесову.

      2
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