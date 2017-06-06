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    Широков считает, что «Рубин» под руководством Бердыева будет бороться за высокие места

    Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков выразил мнение, что с приходом в «Рубин» Курбана Бердыева в России появится еще один претендент на чемпионство.

    «Казань вообще амбициозна в спорте – у них очень хорошо этот сегмент развивается. Последние два года в волейболе отличные результаты. Хоккей на высоком уровне. А футбол в последнее время немного отстал.

    Возвращение Курбана Бекиевича даст сильный импульс «Рубину» – и возможность вклиниться в московско-питерско-краснодарскую тусовку. Тогда минимум пять клубов у нас будут конкурентоспособны», – сказал Широков.

    Напомним, что в минувшем сезоне РФПЛ «Рубин» занял девятую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.06.2017 13:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 7 июня 2017, 09:10

      Мы тоже надеямся.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 7 июня 2017, 05:20

      поживем-увидим, а в целом чем больше конкурентов - тем интереснее борьба... у тех же немцев сделали культ одной команды и чемп по сути решен...

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 июня 2017, 02:27

      Открыл Америку...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 июня 2017, 16:10

      Давай Бикеич,второе место и Лигу Чемпионов,можно и бронзу,1 место занято пока,а так удачи вам,вы великий тренер,создайте конфетку из Рубина,думаю у вас получится!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 июня 2017, 14:23

      Главболтун российского футболе изрёк очередную мудрейшую мыслЮ!

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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 6 июня 2017, 14:01

      Это и без Широкова всем известно !!! Где Бердыев там команда!!!

      4
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