Широков считает, что «Рубин» под руководством Бердыева будет бороться за высокие места

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков выразил мнение, что с приходом в «Рубин» Курбана Бердыева в России появится еще один претендент на чемпионство.

«Казань вообще амбициозна в спорте – у них очень хорошо этот сегмент развивается. Последние два года в волейболе отличные результаты. Хоккей на высоком уровне. А футбол в последнее время немного отстал.

Возвращение Курбана Бекиевича даст сильный импульс «Рубину» – и возможность вклиниться в московско-питерско-краснодарскую тусовку. Тогда минимум пять клубов у нас будут конкурентоспособны», – сказал Широков.

Напомним, что в минувшем сезоне РФПЛ «Рубин» занял девятую строчку в турнирной таблице.