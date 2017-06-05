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    Аленичев: «В следующем сезоне приложим максимальные усилия для выхода «Енисея» в РФПЛ напрямую»

    Новый главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал о задаче команды на новый сезон.

    В минувшей кампании красноярцы, руководимые Андреем Тихоновым, финишировали на четвертом месте в турнирной таблице ФНЛ, однако в стыковых матчах уступили бывшей команде Аленичева – тульскому «Арсеналу» (2:1; 0:1).

    – Приятно, что возвращаюсь к любимой работе после десятимесячной паузы, несмотря на то, что возглавил команду не из премьер-лиги, а из ФНЛ. Конечно, понимаю всю ответственность – для меня это вызов. Готов к решению задач.

    – Каких именно?

    – В прошлом сезоне «Енисей» очень прилично выступил под руководством Андрея Тихонова. Команда показывала хорошую игру, попала в стыки, хотя изначально такую цель перед ней не ставили. Сейчас главное для меня – не производить кардинальных изменений. Мне нравится футбол, который показывали красноярцы. Так что намерен продолжить дело, начатое Тихоновым.

    – И в следующем сезоне попасть в РФПЛ уже напрямую, а не через стыки?

    – Да – приложим для этого максимальные усилия и постараемся достичь цели. Всего час назад вышел из кабинета губернатора Красноярского края. Поговорили и решили, что «Енисею» нужно штурмовать такую высоту. А как минимум – занять такое же место, как в первенстве-2016/17. Но мы, считаю, способны на большее. Поэтому хотелось бы точечно усилить состав.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2017 17:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 июня 2017, 21:20

      Идея вполне достижимая,но не простая,силёнок придётся приложить не мало

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июня 2017, 20:20

      Идея понятна,
      Выглядит занятно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2389

      serglider 5 июня 2017, 19:30

      Правильно! Хочешь быть тренером - надо начинать с низов! Какой смысл лезть в топ - клубы, если нет хорошего тренерского багажа, разве только коллег смешить и фанатов злить.

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 июня 2017, 19:14

      Удачи! Главное не стань там Димоном.

      -2
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      Рейтинг: +712

      Cipolino 5 июня 2017, 18:09

      Ты хоть в ПерДе удержись,физрук пуев.

      -1
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      Рейтинг: +816

      diktatop 5 июня 2017, 18:08

      Удачи)

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 июня 2017, 18:05

      Папа,дай денег !

      0
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