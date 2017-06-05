Аленичев: «В следующем сезоне приложим максимальные усилия для выхода «Енисея» в РФПЛ напрямую»

Новый главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал о задаче команды на новый сезон.

В минувшей кампании красноярцы, руководимые Андреем Тихоновым, финишировали на четвертом месте в турнирной таблице ФНЛ, однако в стыковых матчах уступили бывшей команде Аленичева – тульскому «Арсеналу» (2:1; 0:1).

– Приятно, что возвращаюсь к любимой работе после десятимесячной паузы, несмотря на то, что возглавил команду не из премьер-лиги, а из ФНЛ. Конечно, понимаю всю ответственность – для меня это вызов. Готов к решению задач.

– Каких именно?

– В прошлом сезоне «Енисей» очень прилично выступил под руководством Андрея Тихонова. Команда показывала хорошую игру, попала в стыки, хотя изначально такую цель перед ней не ставили. Сейчас главное для меня – не производить кардинальных изменений. Мне нравится футбол, который показывали красноярцы. Так что намерен продолжить дело, начатое Тихоновым.

– И в следующем сезоне попасть в РФПЛ уже напрямую, а не через стыки?

– Да – приложим для этого максимальные усилия и постараемся достичь цели. Всего час назад вышел из кабинета губернатора Красноярского края. Поговорили и решили, что «Енисею» нужно штурмовать такую высоту. А как минимум – занять такое же место, как в первенстве-2016/17. Но мы, считаю, способны на большее. Поэтому хотелось бы точечно усилить состав.