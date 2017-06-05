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    На Тадича появилось еще два претендента – «Интер» и «Вест Хэм»

    Полузащитник «Саутгемптона» Душан Тадич продолжает приковывать к своей персоне взгляды скаутов лучших европейских клубов. Ранее свой интерес к 28-летнему футболисту проявили «Ювентус», «Милан», «Наполи» и «Реал». Сейчас к этому внушительному списку добавились «Интер» и «Вест Хэм».

    Действующий контракт Тадича с «Саутгемптоном» истекает в середине 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 21,5 миллиона евро.

    В прошедшем сезоне Тадич сыграл в 33 матчах английской Премьер-лиги. В них он забил три гола и отдал пять результативных передач.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    05.06.2017 09:07
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