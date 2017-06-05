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    Марсело назвал Роналду лучшим игроком в истории «Реала»

    Защитник «Реала» Марсело выразил слова восхищения в адрес своего одноклубника нападающего Криштиану Роналду. Напомним, что португальский форвард забил два гола в ворота «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов, что позволило мадридской команде впервые в истории выиграть турнир два раза подряд.

    «То, что сделал Криштиану в «Реале» за эти годы, это что-то невообразимое. Я считаю его лучшим игроком в истории клуба, – сказал Марсело.

    Также стоит напомнить, что Роналду в пятый раз подряд становится лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

    Источник: Globo

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    05.06.2017 01:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 5 июня 2017, 13:38

      Это точно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 июня 2017, 10:44

      И это факт.Я даже думаю что он лучший игрок в мире-на данный момент.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 5 июня 2017, 08:44

      Настоящие короли, вы пишете историю великого Реала..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 5 июня 2017, 07:47

      Ага:))).вот это подлизал называется!наверное хотел сказать лучший гамосек в истории футбола!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Psih86 5 июня 2017, 09:36

      По любасу....))) Чем ответит Леонель....? Это реальный шанс взять ГОЛД Бол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Bekmankek 5 июня 2017, 05:39

      Ну он в чём то прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 5 июня 2017, 05:08

      Сложно не согласиться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 5 июня 2017, 02:10

      так и есть. но ты тоже Марсело красавчик!!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > x-x-x-x-x 5 июня 2017, 10:29

      В 4 голе как поучаствовал?Просто красава!

      1
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