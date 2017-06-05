Марсело назвал Роналду лучшим игроком в истории «Реала»

Защитник «Реала» Марсело выразил слова восхищения в адрес своего одноклубника нападающего Криштиану Роналду. Напомним, что португальский форвард забил два гола в ворота «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов, что позволило мадридской команде впервые в истории выиграть турнир два раза подряд.

«То, что сделал Криштиану в «Реале» за эти годы, это что-то невообразимое. Я считаю его лучшим игроком в истории клуба, – сказал Марсело.

Также стоит напомнить, что Роналду в пятый раз подряд становится лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.