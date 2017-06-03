Капелло заявил, что будет переживать за «Ювентус» в финале Лиги чемпионов

Экс-главный тренер «Реала» и «Ювентуса» Фабио Капелло признался, что будет сопереживать туринцам в финале Лиги чемпионов против сливочных.

«Сегодня я болею за «Ювентус». По правде говоря, я был должен разрываться напополам, но в финале играет итальянская команда, поэтому я буду поддерживать ее», – сказал Капелло.

Напомним, 70-летний специалист возглавлял «галактикос» в 1996-1997 годах и в 2006-2007 годах. «Бьянконери» Капелло руководил с 2004 по 2006 год.

Поединок «Ювентус» – «Реал» состоится сегодня, 3 июня, в Кардиффе. Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.