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    Капелло заявил, что будет переживать за «Ювентус» в финале Лиги чемпионов

    Экс-главный тренер «Реала» и «Ювентуса» Фабио Капелло признался, что будет сопереживать туринцам в финале Лиги чемпионов против сливочных.

    «Сегодня я болею за «Ювентус». По правде говоря, я был должен разрываться напополам, но в финале играет итальянская команда, поэтому я буду поддерживать ее», – сказал Капелло.

    Напомним, 70-летний специалист возглавлял «галактикос» в 1996-1997 годах и в 2006-2007 годах. «Бьянконери» Капелло руководил с 2004 по 2006 год.

    Поединок «Ювентус» – «Реал» состоится сегодня, 3 июня, в Кардиффе. Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Football Italia

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    03.06.2017 19:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 19:55

      Италия бы не простила , если бы Капелло болел за Реал!

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