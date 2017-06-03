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    Более двух тысяч полицейских будут работать на финале Лиги чемпионов

    В субботу, 3 июня, в Кардиффе на стадионе «Миллениум» состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и «Реал». Перед началом матча предприняты беспрецедентные меры безопасности, сообщает Sky News. Обеспечивать безопасность будут более двух тысяч полицейских. В последний раз подобные меры безопасности в Кардиффе были предприняты во время саммита НАТО в 2014 году.

    По предварительным данным город посетят более 170 тысяч болельщиков. Власти ожидают, что туристы за выходные потратят около 45 миллионов фунтов стерлингов.

    Стоит отметить, что матч будет транслироваться в прямом эфире в 200 странах мира с глобальной телевизионной аудиторией 350 миллионов человек.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2017 11:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 13:38

      Китайский миллиард забыли посчитать !

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 3 июня 2017, 13:07

      2 тыс. это реально мало. Разнесут город сто пудов.

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 3 июня 2017, 12:49

      реал чемпион

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