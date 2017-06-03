Более двух тысяч полицейских будут работать на финале Лиги чемпионов

В субботу, 3 июня, в Кардиффе на стадионе «Миллениум» состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и «Реал». Перед началом матча предприняты беспрецедентные меры безопасности, сообщает Sky News. Обеспечивать безопасность будут более двух тысяч полицейских. В последний раз подобные меры безопасности в Кардиффе были предприняты во время саммита НАТО в 2014 году.

По предварительным данным город посетят более 170 тысяч болельщиков. Власти ожидают, что туристы за выходные потратят около 45 миллионов фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что матч будет транслироваться в прямом эфире в 200 странах мира с глобальной телевизионной аудиторией 350 миллионов человек.

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»