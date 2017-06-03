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    «Ювентус» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов

    В субботу, 3 июня, состоится главный матч сезона, который его и закроет. В финале Лиги чемпионов встретятся два лучших европейских клуба уходящего сезона – «Ювентус» и «Реал».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Реал». Начало в 21:45, не пропустите!

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2017 21:20
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 4 июня 2017, 00:07

      Никто не ждал такой счет((я 1-2 ставил в пользу Реала.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 3 июня 2017, 23:37

      ЭТО РЕАЛ !!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 3 июня 2017, 23:32

      ребят без обид сосите у потной обезьяны вместе со своим буфонищеееее

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 июня 2017, 21:41

      Пришла эпоха итальянского футбола!....Ювентусу надо брать главный европейский трофей)))

      0
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn > a-rakhmatov 3 июня 2017, 23:31

      прошла эпоха итальянского футбола

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 3 июня 2017, 21:22

      Бонифаций тащи как Бог ! Вперед Юве!

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 июня 2017, 18:34

      Боюсь картинных падений Роналду. Понаставят штрафных и пенальти - тогда смотреть будет не на что.

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 3 июня 2017, 16:55

      Что поделать Реал выйграет

      -1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 июня 2017, 15:57

      1-1 и Юве по пенальти..Буффон тащит!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 3 июня 2017, 15:38

      Только бы судьи не напороли!

      1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 3 июня 2017, 13:28

      Победу, Юве и Золотой Мяч Буфу!!!!!!!!!!

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