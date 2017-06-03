«Ювентус» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов

В субботу, 3 июня, состоится главный матч сезона, который его и закроет. В финале Лиги чемпионов встретятся два лучших европейских клуба уходящего сезона – «Ювентус» и «Реал».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Реал». Начало в 21:45, не пропустите!

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»