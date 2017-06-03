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    Вальверде недоволен своей карьерой футболиста в «Барселоне»

    Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признался, что не смог стать полноценным игроком каталонского клуба за те два года, что он выступал в нем в качестве футболиста.

    «Стоит признать, что я не был идеальным приобретением для «Барселоны». Я пришел в тот момент, когда у меня были проблемы с коленом. Процесс восстановления после травмы получился не самым удачным, поэтому позже я перенес операцию. Затем последовала еще одна операция.

    В результате я вынужден был уйти из «Барселоны» в «Атлетик». Так что должен признать, что успехов в «Барселоне» я не добился», – рассказал Вальверде Mundo Deportivo.

    Напомним, что в качестве игрока Вальверде выступал за «Барселону» в период с 1988 по 1990 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2017 09:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 3 июня 2017, 09:48

      Для общего сведения новость ?

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