Вальверде недоволен своей карьерой футболиста в «Барселоне»

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признался, что не смог стать полноценным игроком каталонского клуба за те два года, что он выступал в нем в качестве футболиста.

«Стоит признать, что я не был идеальным приобретением для «Барселоны». Я пришел в тот момент, когда у меня были проблемы с коленом. Процесс восстановления после травмы получился не самым удачным, поэтому позже я перенес операцию. Затем последовала еще одна операция.

В результате я вынужден был уйти из «Барселоны» в «Атлетик». Так что должен признать, что успехов в «Барселоне» я не добился», – рассказал Вальверде Mundo Deportivo.

Напомним, что в качестве игрока Вальверде выступал за «Барселону» в период с 1988 по 1990 год.