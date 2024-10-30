В окружении Винисиуса объяснили смысл его поста после церемонии вручения «Золотого мяча»

Публикация Винисиуса Жуниора в соцсетях, появившаяся после церемонии вручения «Золотого мяча», оказалась отсылкой к борьбе с расизмом.
- Бразилец написал: «Сделаю в десять раз больше, если придется. Они не готовы».
- Он финишировал вторым в голосовании.
- Вингера «Реала» опередил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
В окружении Винисиуса объяснили смысл его поста. Во-первых, нападающий выразил готовность играть еще лучше, чтобы получить статус лучшего в мире. Во-вторых, бразилец считает, что футбольный мир не готов принять игрока, который борется против системы.
Люди, близкие к Винисиусу, утверждают, что он связывает проигрыш в борьбе за «Золотой мяч» со своей радикальной позицией по расовой дискриминации.
Источник: Reuters