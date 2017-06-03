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    Аленичев: «Нервничать должен каждый футболист. И не только перед финалом Лиги чемпионов»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев вспомнил финал Лиги чемпионов 2004 года, в котором встречались «Порту» и «Монако». Напомним, что в этой встрече португальская команда одержала уверенную победу со счетом 3:0, а сам Дмитрий отметился голом на 75-й минуте.

    – Какое эмоциональное состояние у футболистов перед такими матчами? Что, например, вы чувствовали перед битвой с «Монако» в 2004-м?

    – Во-первых, огромную радость. Не верилось, что все это происходит со мной и моей командой. Во-вторых, большое волнение. Считаю, нервничать должен каждый, причем перед любой игрой, а не только перед финалом Лиги чемпионов. Плохо, если переживаний нет, – значит, равнодушен. Еще помню бессонную ночь – не знаю людей, способных спокойно заснуть перед таким событием. В лучшем случае – подремлешь пару часов.

    – Как Моуринью пытался расслабить вас?

    – Находил какие-то слова. Мол, не переживайте, ребята, мы все понимаем важность матча, но, независимо от результата, он останется навсегда в нашей памяти. Жозе старался нас успокоить. Судя по результату, это получилось.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2017 08:07
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