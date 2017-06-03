Райола: «У Ибрагимовича много предложений, но он хочет остаться в Англии»

Мино Райола, агент нападающего «МЮ» Златана Ибрагимовича, прокомментировал будущее своего клиента. Вчера «Бомбардир» писал о том, что 35-летний швед провел первую тренировку после травмы крестообразных связок, полученную в апреле.

«Для нас важно удачно пройти восстановление от травмы, после чего будем смотреть. Златан провел отличное время в «Юнайтед». Посмотрим, что принесет будущее. Он хочет остаться в Англии, для него важно оставаться на пике формы. Для некоторых клубов он мог бы стать ценным приобретением. У нас много предложений от других команд, с ними надо разобраться. Думаю, будет целесообразно провести переговоры с представителями «МЮ» и понять, чего хотят обе стороны», – сказал Райола.

Ибрагимович перешел в английский клуб в июле 2016 года из «ПСЖ» в статусе свободного агента. В дебютном сезоне форвард забил 28 голов и отдал 10 результативных передач в 46-ти играх.