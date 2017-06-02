У «Реала» лучший процент побед среди 26-ти команд, которые сыграли более 100 матчей в Лиге чемпионов

Микроблогер @behnisch опубликовал статистику побед среди команд, которые провели более 100 игр в Кубке/Лиге чемпионов. Список из 26-ти клубов возглавляет мадридский «Реал».
Топ-10 списка:
1. «Реал» – 59 процентов побед в 407-ми встречах.
2. «Бавария» – 57% (315)
3. «Барселона» – 58% (280)
4. «Манчестер Юнайтед» – 55% (251)
5. «Ювентус» – 50% (246)
6. «Милан» – 49% (241)
7. «Бенфика» – 46% (222)
8. «Порту» – 44% (215)
9. «Арсенал» – 47% (187)
10. «Аякс» – 46% (177)
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Источник: Twitter