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    У «Реала» лучший процент побед среди 26-ти команд, которые сыграли более 100 матчей в Лиге чемпионов

    Микроблогер @behnisch опубликовал статистику побед среди команд, которые провели более 100 игр в Кубке/Лиге чемпионов. Список из 26-ти клубов возглавляет мадридский «Реал».

    Топ-10 списка:

    1. «Реал» – 59 процентов побед в 407-ми встречах.

    2. «Бавария» – 57% (315)

    3. «Барселона» – 58% (280)

    4. «Манчестер Юнайтед» – 55% (251)

    5. «Ювентус» – 50% (246)

    6. «Милан» – 49% (241)

    7. «Бенфика» – 46% (222)

    8. «Порту» – 44% (215)

    9. «Арсенал» – 47% (187)

    10. «Аякс» – 46% (177)

    Источник: Twitter

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    02.06.2017 23:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 3 июня 2017, 09:56

      Атлетико молодцом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 3 июня 2017, 07:14

      это абсолютно ничего не значит! ювентус выиграет, они будут выкладываться на все 200% потому что такой шанс не выпадает каждый раз!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 3 июня 2017, 05:02

      Уже блоги в новости засунули

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 3 июня 2017, 00:02

      ну ювентус завтра подкорректирует)

      4
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      Рейтинг: +6979

      1bear > Chesn0k 3 июня 2017, 00:15

      ...очень надеюсь !..

      1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > Chesn0k 3 июня 2017, 00:33

      изменения уж точно будут! а вот в какую сторону узнаем уже сегодня))

      0
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