У «Реала» лучший процент побед среди 26-ти команд, которые сыграли более 100 матчей в Лиге чемпионов

Микроблогер @behnisch опубликовал статистику побед среди команд, которые провели более 100 игр в Кубке/Лиге чемпионов. Список из 26-ти клубов возглавляет мадридский «Реал».

Топ-10 списка:

1. «Реал» – 59 процентов побед в 407-ми встречах.

2. «Бавария» – 57% (315)

3. «Барселона» – 58% (280)

4. «Манчестер Юнайтед» – 55% (251)

5. «Ювентус» – 50% (246)

6. «Милан» – 49% (241)

7. «Бенфика» – 46% (222)

8. «Порту» – 44% (215)

9. «Арсенал» – 47% (187)

10. «Аякс» – 46% (177)