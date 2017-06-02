Собянин: «Сегодня было подписано разрешение на ввод «Лужников» в эксплуатацию»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о вводе в эксплуатацию арены «Лужники». Реконструкция стадиона началась в 2013 году.

«Лужники» как стадион готов. Я поздравляю вас, сегодня было подписано разрешение на ввод этого объекта», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Москва 24».

Стадион входит в программу чемпионата мира-2018 в России. Арена примет семь матчей турнира, в том числе финал.

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