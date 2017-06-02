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    Собянин: «Сегодня было подписано разрешение на ввод «Лужников» в эксплуатацию»

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о вводе в эксплуатацию арены «Лужники». Реконструкция стадиона началась в 2013 году.

    «Лужники» как стадион готов. Я поздравляю вас, сегодня было подписано разрешение на ввод этого объекта», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Москва 24».

    Стадион входит в программу чемпионата мира-2018 в России. Арена примет семь матчей турнира, в том числе финал.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2017 20:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2389

      serglider 3 июня 2017, 02:19

      Газон кто-то из клубов РПФЛ будет опробывать? А то случится оказия как с Крестовским - опозоримся на весь мир!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > serglider 3 июня 2017, 07:02

      РФПЛ не РФПЛ,
      А Арарат созрел.

      0
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      Рейтинг: +100683

      zigbert 2 июня 2017, 21:51

      Посмотрим что из этого вышло?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +253

      Абырвалг. 2 июня 2017, 21:36

      Оленевод даёт добро!То есть берёт добро!

      6
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 2 июня 2017, 21:31

      Собянин беспощадно бабки пилит на стройках Москвы, аж дух захватывает)

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 2 июня 2017, 21:14

      ура-ура-УРА!!!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 21:00

      Так вроде в Луже уже были матчи ? Или я ошибаюсь ?

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > dok66 2 июня 2017, 21:41

      При Ельцине?
      При Горбачёве точно были... Может и после ЧМ будут,вроде проблески ума появляются иногда в стране..правда редко, но вдруг это именно тот случай?

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 2 июня 2017, 20:55

      Собянин - жесткий мужик,у него не забалуешь!

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > alex1951 2 июня 2017, 21:15

      обычный оленевод.. кстати, плохо говорящий по-русски..

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > кошмарик 2 июня 2017, 21:43

      Оленевод?
      А как олень в мэры попал?

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      Рейтинг: +6913

      батог 2 июня 2017, 20:48

      Редактору 2-ка с жирным "минусом"!!!!

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