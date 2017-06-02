Верратти подписался на пятерых игроков «Барселоны» в инстаграме

В апреле «Бомбардир» сообщал о переговорах между «Барселоной» и агентом полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Накануне 24-летний итальянец зафолловил в инстаграме пятерых футболист каталонского клуба. В числе новых подписок футболиста – Андрес Иньеста, Лионель Месси, Неймар, Луис Суарес и Люка Динь.

В минувшем сезоне хавбек забил три гола и отдал восемь результативных передач в 43-х матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро. Команда Унаи Эмери завершила выступление в Лиге 1 на втором месте.