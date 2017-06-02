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    Верратти подписался на пятерых игроков «Барселоны» в инстаграме

    В апреле «Бомбардир» сообщал о переговорах между «Барселоной» и агентом полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Накануне 24-летний итальянец зафолловил в инстаграме пятерых футболист каталонского клуба. В числе новых подписок футболиста – Андрес Иньеста, Лионель Месси, Неймар, Луис Суарес и Люка Динь.

    В минувшем сезоне хавбек забил три гола и отдал восемь результативных передач в 43-х матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро. Команда Унаи Эмери завершила выступление в Лиге 1 на втором месте.

    Источник: Instagram

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    02.06.2017 20:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 2 июня 2017, 23:54

      Я подписан на Месси Суареса и Неймара. значит скоро перейду в барселону)))

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 июня 2017, 21:09

      Вот это мляяя новость...а если он на джигурду подпишется...то что...рычать начнёт или о космическом фаласе говорить начнет

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