Шишкин проведет переговоры с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин рассказал о своих планах на будущее.

Напомним, что в минувшем сезоне россиянин выступал за «Краснодар». Ранее сообщалось, что «быки» планируют выкупить трансфер футболиста.

«По контракту я вернулся в «Локомотив». После Кубка конфедераций проведу переговоры с клубом и тренерским штабом и пойму, что от меня хотят. У меня в приоритете – играть в футбол. Думаю, ситуация прояснится в ближайшее время», – сказал Шишкин.

В минувшем розыгрыше РФПЛ Шишкин провел 17 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.