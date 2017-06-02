Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шишкин проведет переговоры с «Локомотивом»

    Защитник «Локомотива» Роман Шишкин рассказал о своих планах на будущее.

    Напомним, что в минувшем сезоне россиянин выступал за «Краснодар». Ранее сообщалось, что «быки» планируют выкупить трансфер футболиста.

    «По контракту я вернулся в «Локомотив». После Кубка конфедераций проведу переговоры с клубом и тренерским штабом и пойму, что от меня хотят. У меня в приоритете – играть в футбол. Думаю, ситуация прояснится в ближайшее время», – сказал Шишкин.

    В минувшем розыгрыше РФПЛ Шишкин провел 17 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2017 12:16
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +73

      lokoman92 3 июня 2017, 14:12

      Рома конечно в Локо много хорошего сделал, но он уже не тот, далеко не тот... Лучше пусть Игнатьев играет) а с Ромой продлевать контракт не нужно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 июня 2017, 19:10

      Думаю что Рома останется в ЛОКО

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июня 2017, 14:11

      они точно также поступили когда то с Янбаевым отдав его в аренду Зениту(тот хотел его выкупить) но они не отдали тем самым загубили остаток карьеры парню

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Garrincha58 2 июня 2017, 18:08

      загубили... ага... вот только именно после Зенита Янбаев то и сдал очень сильно! и перейдя туда он даже в основу не попадал бы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 2 июня 2017, 12:59

      Надо оставлять

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > LokoGoGo 2 июня 2017, 13:14

      Такое же мнение и у меня

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > zra78 2 июня 2017, 14:07

      правый фланг испытывает боль, а Шишкин - игрок сборной)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > LokoGoGo 2 июня 2017, 14:51

      Шишкин нужен Краснодару . А Локо - это пройденный этап !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > dok66 2 июня 2017, 16:06

      ФК Магнит купит другого

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > LokoGoGo 2 июня 2017, 16:07

      Что-то пока не вижу активности .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > dok66 2 июня 2017, 18:56

      все впереди) плтом сюрприз будет)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11