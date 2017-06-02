Шишкин проведет переговоры с «Локомотивом»

Рома конечно в Локо много хорошего сделал, но он уже не тот, далеко не тот... Лучше пусть Игнатьев играет) а с Ромой продлевать контракт не нужно...
Защитник «Локомотива» Роман Шишкин рассказал о своих планах на будущее.
Напомним, что в минувшем сезоне россиянин выступал за «Краснодар». Ранее сообщалось, что «быки» планируют выкупить трансфер футболиста.
«По контракту я вернулся в «Локомотив». После Кубка конфедераций проведу переговоры с клубом и тренерским штабом и пойму, что от меня хотят. У меня в приоритете – играть в футбол. Думаю, ситуация прояснится в ближайшее время», – сказал Шишкин.
В минувшем розыгрыше РФПЛ Шишкин провел 17 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.