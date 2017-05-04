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  • Источник: «Краснодар» планирует выкупить Шишкина у «Локомотива»

Источник: «Краснодар» планирует выкупить Шишкина у «Локомотива»

4 мая 2017, 20:28
6

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин, на правах аренды защищающий цвета «Краснодара», может стать полноценным игроком краснодарского клуба. По информации источника, «быки» в ближайшее время проведут с московским клубом переговоры о возможном переходе.

Ранее сообщалось, что по истечении срока аренды футболист вернется в стан железнодорожников, при этом московский клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества с игроком.

В нынешнем сезоне Шишкин провел за «Краснодар» в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Шишкин Роман
Комментарии (6)
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Joko21
1493920433
может на Ари поменяют
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Dominator777
1493924755
Да, вряд ли он ведущим клубам РФПЛ нужен.
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Chesn0k
1493925540
лучший скамеечник россии))
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Бугимен
1493961671
Не лучший вариант,но защита нужна быкам!Нужно усиление, более крепче чем Шишкин!
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bolela_16
1493969611
а лучше нет, есть да дорого...
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Krasnodar 123
1493969644
Покупаем старые вещи? Старье берем ?
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