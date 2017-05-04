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    Источник: «Краснодар» планирует выкупить Шишкина у «Локомотива»

    Защитник «Локомотива» Роман Шишкин, на правах аренды защищающий цвета «Краснодара», может стать полноценным игроком краснодарского клуба. По информации источника, «быки» в ближайшее время проведут с московским клубом переговоры о возможном переходе.

    Ранее сообщалось, что по истечении срока аренды футболист вернется в стан железнодорожников, при этом московский клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества с игроком.

    В нынешнем сезоне Шишкин провел за «Краснодар» в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: ФАН

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    04.05.2017 20:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 7 мая 2017, 00:04

      А этот "источник" не знает когда Краснодар начнёт играть в полную силу ? Молодым надо давать играть, есть же свои воспитанники ! Сколько можно по "комиссионкам" лазить ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 5 мая 2017, 10:34

      Покупаем старые вещи? Старье берем ?

      -1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 мая 2017, 10:33

      а лучше нет, есть да дорого...

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 5 мая 2017, 08:21

      Не лучший вариант,но защита нужна быкам!Нужно усиление, более крепче чем Шишкин!

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 мая 2017, 22:19

      лучший скамеечник россии))

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 4 мая 2017, 22:05

      Да, вряд ли он ведущим клубам РФПЛ нужен.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 мая 2017, 20:53

      может на Ари поменяют

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