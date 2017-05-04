Источник: «Краснодар» планирует выкупить Шишкина у «Локомотива»

А этот "источник" не знает когда Краснодар начнёт играть в полную силу ? Молодым надо давать играть, есть же свои воспитанники ! Сколько можно по "комиссионкам" лазить ?
Защитник «Локомотива» Роман Шишкин, на правах аренды защищающий цвета «Краснодара», может стать полноценным игроком краснодарского клуба. По информации источника, «быки» в ближайшее время проведут с московским клубом переговоры о возможном переходе.
Ранее сообщалось, что по истечении срока аренды футболист вернется в стан железнодорожников, при этом московский клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества с игроком.
В нынешнем сезоне Шишкин провел за «Краснодар» в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.