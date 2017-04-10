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    Шишкин летом вернется в «Локомотив»

    Защитник «Краснодара» Роман Шишкин, выступающий на правах аренды, планирует летом вернуться в «Локомотив». В случае, если ему не удастся пробиться в основной состав, футболист готов искать другое место работы.

    «По окончании сезона вернусь из «Краснодара» в «Локомотив», с которым у меня контракт. А там уже будем дальше думать о моем будущем.

    Зимой мне дали понять, что в моих услугах «Локо» не заинтересован. Значит, буду искать другую команду. Но пока об этом не думаю – все мои мысли сейчас о том, как помочь «Краснодару» занять высокое место», – сказал Шишкин.

    В текущем сезоне Роман провел 14 матчей в Премьер-лиге, три из которых в составе «Краснодара». Результативными действиями футболист не отметился.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    10.04.2017 06:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 10 апреля 2017, 09:56

      Нагулялся.

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