Шишкин летом вернется в «Локомотив»

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин, выступающий на правах аренды, планирует летом вернуться в «Локомотив». В случае, если ему не удастся пробиться в основной состав, футболист готов искать другое место работы.

«По окончании сезона вернусь из «Краснодара» в «Локомотив», с которым у меня контракт. А там уже будем дальше думать о моем будущем.

Зимой мне дали понять, что в моих услугах «Локо» не заинтересован. Значит, буду искать другую команду. Но пока об этом не думаю – все мои мысли сейчас о том, как помочь «Краснодару» занять высокое место», – сказал Шишкин.

В текущем сезоне Роман провел 14 матчей в Премьер-лиге, три из которых в составе «Краснодара». Результативными действиями футболист не отметился.