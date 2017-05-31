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  • ЦСКА договорился о новых контрактах с Игнашевичем и братьями Березуцкими

ЦСКА договорился о новых контрактах с Игнашевичем и братьями Березуцкими

31 мая 2017, 21:48
15

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб достиг договоренности о продлении контрактов с защитниками Сергеем Игнашевичем, Алексеем и Василием Березуцкими.

Напомним, Игнашевич выступает за ЦСКА с 2004 года, Алексей Березуцкий – с 2001, Василий Березуцкий – с 2002.

– Какова ситуация с Игнашевичем и братьями Березуцкими?

– Продлим с ними контракт еще на один сезон. Причем если здоровье и дальше будет им позволять играть в футбол на таком высоком уровне, подпишем новое соглашение хоть на 10 лет. В других клубах порой возрастные ребята сидят на скамейке и получают большие деньги, но в ЦСКА такое маловероятно. Уверен, когда Сергей, Василий и Алексей почувствуют, что больше уже не могут играть, сами об этом открыто заявят.

Если помните, так поступил Дейвидас Шемберас. Нам всегда везло с игроками. Имею в виду их моральные, этические принципы. Не вспомню ни одной какой-то серьезной проблемы, когда возникали скандалы. В общем, считаем разумным заключать с футболистами старше 30 лет контракт на год. А дальше уже посмотрим.

– То есть Игнашевич и Березуцкие будут играть за ЦСКА в следующем сезоне?

– Да. Принципиально договорились с ними о новых соглашениях еще на сезон. Остались технические моменты.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Бабаев Роман
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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порт
1496256616
По контракту каталка в подарок.
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paracetamol
1496257139
Куда им идти без кокаинчика?
Ответить
prtcs
1496257177
Пока достойной замены им нет. Правильно, что в паспорт не смотрят.
Ответить
МАКАРШВЕД
1496258527
Из семи Чемпионских званий сине - красных , В ШЕСТИ участвовали Братья и Игнашевич, значит без них КОНИ не могут! Они год еще протянут.
Ответить
Shaft
1496263069
Хватит! Пожалуйста!
Ответить
subbotaspartak
1496273325
Загнанных лошадей пристреливают...
Ответить
арейская
1496273575
Я рада, и соглашусь с Бабаевым, да это не те ребята, которые за зарплату согласятся сидеть на лавке, не потянут игру, уйдут добровольно...
Ответить
Mahone
1496283343
ООООООООООООО!!!!!!!!!! До пенсии играть будут?Молодцы
Ответить
GSKA1974
1496283784
Пару лет еще пригодятся.
Ответить
Дядя Серёжа
1496291159
Старый конь борозды не испортит, но и на фланг не свернёт.
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