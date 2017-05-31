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  • Дзюба: «Никогда не говорил, что не хочу уезжать из России в Европу. Будут предложения – буду рассматривать»

Дзюба: «Никогда не говорил, что не хочу уезжать из России в Европу. Будут предложения – буду рассматривать»

31 мая 2017, 16:36
28

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не исключил, что в скором времени может продолжить карьеру в европейском чемпионате.

Действующий контракт форварда с петербургским клубом рассчитан до лета 2020 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 9 миллионов евро.

– Не хотите ли уехать из России в Европу?

– Я никогда не говорил, что не хочу уезжать из России в Европу. Будут предложения – буду рассматривать, а пока об этом говорить смысла нет. Мечтать о чем-то, говорить, что хочу быть там-то или там-то, – это не мое. Мечты мечтами, а реальность реальностью.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (28)
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Atom2020
1496239288
Кому ты там нужен, полено ...
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Chesn0k
1496239506
наверное, ждёт предложение от реала или баварии, не хочет размениваться на клубы, не решающие серьёзных задач)
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Байкал-Сибирь
1496240653
Да кому ты нужно полено
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sidul1
1496242074
вцепись в скамейку Зенита,и молись на Мутко
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yanedo
1496242395
да кому ты нужен пень
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Рулон Обоев
1496242719
Необходимо пакетное предложение - три гавнюка (Луческин, Дзюбов и Коко) по цене одного начинающего негра из Африки.
Ответить
vladimir63
1496244263
кому он там нах нужен ?!
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APchelov
1496246328
О чём этот клоун говорит, вообще? ) Лучше пусть над техникой работает, учится мяч останавливать
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elldrug
1496247789
Клоун!!! В Европу только если на Украину
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Дядя Серёжа
1496292395
Будут предложения – буду рассматривать... Очки купи.
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