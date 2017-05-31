Дзюба: «Никогда не говорил, что не хочу уезжать из России в Европу. Будут предложения – буду рассматривать»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не исключил, что в скором времени может продолжить карьеру в европейском чемпионате.

Действующий контракт форварда с петербургским клубом рассчитан до лета 2020 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 9 миллионов евро.

– Не хотите ли уехать из России в Европу?

– Я никогда не говорил, что не хочу уезжать из России в Европу. Будут предложения – буду рассматривать, а пока об этом говорить смысла нет. Мечтать о чем-то, говорить, что хочу быть там-то или там-то, – это не мое. Мечты мечтами, а реальность реальностью.