Тер Штеген: «Каждый игрок «Барселоны» хочет побеждать»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген продлил свой контракт с каталонцами до 2022 года. В это соглашение также включен пункт о сумме отступных, которая составляет 180 миллионов евро.

«Для меня это один из самых особенных дней с тех пор, как я выступаю в составе «Барселоны». Каждый наш игрок хочет побеждать, выигрывать все титулы, а это именно то, что ценится в клубе.

Хочется верить, что в следующем сезоне мы снова будем на вершине, чтобы добиться больших побед», – приводит слова Тер Штегена Mundo Deportivo.

Напомним, что 25-летний немец перебрался в «Барселону» из менхенгладбахской «Боруссии» летом 2014 года. В прошедшем сезоне он сыграл 49 матчей во всех турнирах.