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«Анжи» будет бороться за попадание в еврокубки

31 мая 2017, 08:05
13

Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили рассказал о поставленных целях перед командой на следующий сезон. По его словам, команда будет бороться за самые высокие места, за попадание в еврокубки.

«Анжи» – клуб с очень богатой историей. Это очень самобытная команда, которая собирает на своих играх болельщиков со всего Дагестана. Безусловно, клуб ставит перед собой самые высокие цели и уже в следующем году постарается показать результат значительно лучше. Команда такого класса должна бороться за самые высокие места, за попадание в еврокубки.

Уверен, в межсезонье будет проделана серьезная работа, по итогам которой клуб покажет достойный результат в следующем сезоне», – сказал Кавазашвили.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Анжи» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Анжи Кавазашвили Анзор
Комментарии (13)
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lek!
1496213344
Не бросались бы такими громкими словами , как бы в конце года не повторилась история с выживанием.
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Dimon013
1496215841
Посмотрим)
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dok66
1496220598
Что-то Анзор разухарился . Неужели появился очередной магнат с проектом "Анжи - чемпион" ? А ведь после первого проекта вполне сейчас могли бы в ФНЛ оказаться .
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Дядя Серёжа
1496221780
Скромнее надо быть.
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tank219
1496230055
Да, пора. С такой историей-то, практически вырастили Это*О, Роберто Карлоса, супертренера /не вспомню фамилию/, говорящего по-англицки не хуже Мутко и с гонорком таким, будто ему в нашей лиге равных нет, да - пора в Европу, рвать баварцев, манкунианцев, каталонцев ну и соседей-чеченцев, если повезет. Забавный у них коучек.
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sidul1
1496230934
будут деньги,будет результат
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зиргай
1496235834
все возможно, но кто позволит?!
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subbotaspartak
1496237000
Ну, за Историю!!!
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Bozigit
1496243884
Хороший сон
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VVM1964
1496246259
ВЫ В ДЕСЯТКУ ПОПАДИТЕ , А ТО ЕЛЕ СТЫКОВ ИЗБЕЖАЛИ , А УЖЕ ТУДА ЖЕ - ЕВРОКУБКИ .
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