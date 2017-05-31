«Анжи» будет бороться за попадание в еврокубки

Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили рассказал о поставленных целях перед командой на следующий сезон. По его словам, команда будет бороться за самые высокие места, за попадание в еврокубки.

«Анжи» – клуб с очень богатой историей. Это очень самобытная команда, которая собирает на своих играх болельщиков со всего Дагестана. Безусловно, клуб ставит перед собой самые высокие цели и уже в следующем году постарается показать результат значительно лучше. Команда такого класса должна бороться за самые высокие места, за попадание в еврокубки.

Уверен, в межсезонье будет проделана серьезная работа, по итогам которой клуб покажет достойный результат в следующем сезоне», – сказал Кавазашвили.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Анжи» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги.