Тотти: «Я продолжу играть»

Многолетний капитан «Ромы» Франческо Тотти, проведший в воскресенье в заключительном туре Серии А с «Дженоа» (3:2) свой последний матч в карьере, заявил, что продолжит играть. Об этом стало известно из видео с прощальной вечеринки полузащитника в кругу его друзей и семьи. Правда, пока неясно, шутил ли 40-летний футболист или говорил серьезно.

Напомним, у Тотти есть предложение стать директором «волков», за которых он провел 786 матчей.

«Я продолжу, я продолжу. Я не знаю, где, но я продолжу играть. Послание не окончено, ему не хватает целого конца. Я продолжу в этом году», – сказал на видео Тотти, чьи слова вызвали аплодисменты толпы.

В минувшем сезоне Тотти принял участие в 28-ми встречах, забив три гола и сделав семь результативных передач.