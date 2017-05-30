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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • «Матч ТВ»: «Падение рейтингов трансляций РФПЛ? На самом деле это рост»

«Матч ТВ»: «Падение рейтингов трансляций РФПЛ? На самом деле это рост»

30 мая 2017, 11:41
31

Руководство «Матч ТВ» не согласно, что в стране наблюдается спад интереса к трансляциям матчей РФПЛ. Ранее телеизмерительная компания Mediascope опубликовала данные, по которым снижение аудитории лишь в этом году составило 18%, а при расчетах за последние три года падение составило полтора раза.

В пресс-службе «Матч ТВ» заявили, что официальной статистики по сезону-2016/17 еще нет, а сравнивать ее напрямую с предыдущим сезоном «некорректно, поскольку канал вышел в эфир только 1 ноября 2015 года, уже по ходу чемпионата России». На «Матч ТВ» отметили также, что если сравнивать вторую часть сезона-2015/16 и первую часть чемпионата-2016/17, то в целевой аудитории телеканала (мужчины старше 18 лет) наблюдается «не снижение, а, напротив, заметный рост – 9%».

Источник: Коммерсант
Россия. Премьер-лига
Комментарии (31)
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Nikiforof
1496135239
У нас так всегда, падаем кудата, а нам про рост расказывают.
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Pinasonic
1496135911
А деградация всего российского футбола, на самом деле тоже рост)
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Asbjorn
1496137262
не говно -а повидло
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семёнычев
1496137528
Моё отражение в зеркале пишет левой рукой.. И шрам тоже на левой щеке,хотя у меня на правой... Всю страну дурят,почему Тина должна быть другой? Страна любуется собой в зеркале))
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Vratarь
1496137830
Эх, Канделаки бы в ООН от России. Через пару лет США оказались бы под санкциями!
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Vladimir1892
1496138569
Так если голосование показывает, что Черданцев очень плохой комментатор, а он из эфира не вылезает! Да противно многих слушать. Истерики Розонова достали.
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серега кашин
1496138740
смените половину комментаторов и рейтинги не будут падать
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Виталич
1496141895
вам бл не угодишь..нормальный канал..
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bset
1496142237
Все равно непонятно. Рейтинги полноценного сезона ниже, чем не полного прошлого. Как это можно ростом назвать?
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tank219
1496149169
Дела в колхозе шли плохо. Ну, не то чтобы очень плохо, можно даже сказать - хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже. /Ю. Поляков - Солдат Чонкин/.
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