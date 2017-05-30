«Матч ТВ»: «Падение рейтингов трансляций РФПЛ? На самом деле это рост»

Руководство «Матч ТВ» не согласно, что в стране наблюдается спад интереса к трансляциям матчей РФПЛ. Ранее телеизмерительная компания Mediascope опубликовала данные, по которым снижение аудитории лишь в этом году составило 18%, а при расчетах за последние три года падение составило полтора раза.

В пресс-службе «Матч ТВ» заявили, что официальной статистики по сезону-2016/17 еще нет, а сравнивать ее напрямую с предыдущим сезоном «некорректно, поскольку канал вышел в эфир только 1 ноября 2015 года, уже по ходу чемпионата России». На «Матч ТВ» отметили также, что если сравнивать вторую часть сезона-2015/16 и первую часть чемпионата-2016/17, то в целевой аудитории телеканала (мужчины старше 18 лет) наблюдается «не снижение, а, напротив, заметный рост – 9%».