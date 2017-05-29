Олег Иванов заявил, что не вел переговоры с другими клубами

Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал, что проведет переговоры с грозненским клубом на тему продления контракта, а также опроверг слухи о предложениях от других команд.

– У меня до 31 мая контракт с «Тереком». Завтра лечу в Грозный, будем обсуждать с руководством.

– Продолжите карьеру в «Тереке»?

– Поговорим, нужно понять позицию клуба.

– Из других клубов предложения есть?

– Ко мне лично никто не обращался. Обо всем читаю в газетах.

Иванов выступает за «Терек» с 2012 года.