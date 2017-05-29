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  • Промес: «Сборная Голландии больше не может себе позволить ошибаться в отборе на ЧМ-2018»

Промес: «Сборная Голландии больше не может себе позволить ошибаться в отборе на ЧМ-2018»

29 мая 2017, 12:21
8

Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес заявил, что оранжевые больше не имеют права на осечку в отборочном турнире на чемпионат мира-2018. По словам 25-летнего игрока, он даже мысли не допускает, что его национальная команда не сможет квалифицироваться на мировое первенство в России.

После пяти туров голландцы располагаются на четвертой строчке в группе А, набрав семь очков и отставая от лидирующей Франции на шесть баллов.

«Это здорово, что команда собралась так рано. Сейчас важно создать хорошую атмосферу.

Что могу сказать о чемпионате мира в России? Практически каждый стадион там новый. Россия – футбольной страной, они прилагают все силы для того, чтобы сделать шоу из мирового первенства. Я все это видел своими глазами, поэтому осознаю, чего может лишиться сборная в случае невыхода на ЧМ. Но я даже не допускаю мысли об этом. Голландия больше не может себе позволить ошибаться», – приводит слова Промеса NOS.nl.

В пятницу, 9 июня, Голландия в шестом туре отбора на ЧМ-2018 примет Люксембург.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Нидерланды Спартак Промес Квинси
Комментарии (8)
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piligrim1986
1496050738
давай, Антоха, веди апельсинов к нам на чемпик!
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dok66
1496053767
Лебединая песня Адвоката . Хорошо бы она у него получилась , и мы бы увидели сборную Голландии на ЧМ ! Удачи .
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Mahone
1496059853
Вторыми будут,можно не переживать!!!!!!!!! Отберетесь!!!!
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Д Альбертини
1496063503
Давай Антоха, отбирайтесь к нам)) Ну а Люксембургу придет хана))
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NEON-SM
1496065426
Да да, и сыграть со сборной на открытие арене
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subbotaspartak
1496066491
Мимо ЧМ Антоха нельзя, Не позорь порося.
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Чеба
1496076204
Голландию хота увидеть у нас!
Ответить
Дядя Серёжа
1496112787
Чем больше своих будет, тем интересней
Ответить
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