Промес: «Сборная Голландии больше не может себе позволить ошибаться в отборе на ЧМ-2018»

Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес заявил, что оранжевые больше не имеют права на осечку в отборочном турнире на чемпионат мира-2018. По словам 25-летнего игрока, он даже мысли не допускает, что его национальная команда не сможет квалифицироваться на мировое первенство в России.

После пяти туров голландцы располагаются на четвертой строчке в группе А, набрав семь очков и отставая от лидирующей Франции на шесть баллов.

«Это здорово, что команда собралась так рано. Сейчас важно создать хорошую атмосферу.

Что могу сказать о чемпионате мира в России? Практически каждый стадион там новый. Россия – футбольной страной, они прилагают все силы для того, чтобы сделать шоу из мирового первенства. Я все это видел своими глазами, поэтому осознаю, чего может лишиться сборная в случае невыхода на ЧМ. Но я даже не допускаю мысли об этом. Голландия больше не может себе позволить ошибаться», – приводит слова Промеса NOS.nl.

В пятницу, 9 июня, Голландия в шестом туре отбора на ЧМ-2018 примет Люксембург.