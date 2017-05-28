Кирьяков: «Останусь ли в «Арсенале»? Вопросы к руководству, как они решат»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков ответил на критику со стороны главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова. Напомним, тульский клуб сохранил прописку в Премьер-лиге, победив красноярскую команду за счет гола, забитого на выезде.

«Останусь ли я в «Арсенале»? У меня заканчивается контракт, думаю, мы сядем, все обсудим с руководством и решим. Сейчас такое состояние, что нужно усиление, сами понимаете. Но это вопросы к руководству, как они решат.

Тихонов? Андрей пусть занимается своей командой. Мы играли так, как играли, и получили результат. Задачи делать длинные передачи в пустоту не было. Много стояло на кону, иногда просто старались обезопасить себе центр обороны», – передает слова специалиста корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.