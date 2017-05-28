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  • Тихонов: «Не ожидал от «Арсенала» такой прямолинейной игры. Даже в ФНЛ так не играют»

Тихонов: «Не ожидал от «Арсенала» такой прямолинейной игры. Даже в ФНЛ так не играют»

28 мая 2017, 20:25
41

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов не имеет претензий к судейству матча за место в РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:1). Напомним, туляки сохранили прописку в Премьер-Лиге за счет гола, забитого на выезде.

«У меня нет претензий к судье. Все же поняли, о чем речь. Мы играли честно, никакой задачи не стояло. У туляков появился большой нападающий, поэтому мы поставили трех центральных защитников. В ФНЛ не играют так, как играет «Арсенал». С этими длинными передачами. Не ожидал такой прямолинейной игры. Претензии у меня только к себе», – передает слова специалиста корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Матчи за место в РПЛ Арсенал Енисей Тихонов Андрей
Комментарии (41)
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Бриг
1495992575
Согласен. Игра Тулы тупая, как и тренер. Енисей был интереснее.
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зиргай
1495994035
напрямую бы вылетел Арсенал, Спартак помог.
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Сильвербой
1495994091
Да ладно, Андрей, это андердог в РФПЛ! Как они должны были играть!? Другое дело что вы играли ни чуть не лучше, поэтому какие могут быть претензии к сопернику!!!???
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aimer1988
1495995290
Играть надо так, чтобы выиграть. Они выиграли, значит сыграли так, как надо. А эти попытки принизить соперника - если так ДАЖЕ в ФНЛ не играют, то что же вы даже им проиграли? Арсенал молодцы!
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suhoffmonstro
1495995850
При всем уважении к Тихонову... Все таки с такими отмазами в РФПЛ делать нечего.
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пряник929
1495996310
В итоге важен результат: Арсенал получил еще один шанс. Как он им распорядится увидим в течении года и потом уже обсудим...
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алекс88
1495996432
Игрок был отличный...но со стороны тренера несёт полный бред...есть результат значит так должно быть
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ilichkadr
1495997607
Тихонов молодца, успехов ему в дальнейшем...........
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artem 81
1496025112
Смотрел игру Тулы, сброт шатающийся на поле, Енисею бы бабла выделили в РПЛ они б их в тряпки порвали
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виктоша
1496027660
Андрей, держите удар.
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