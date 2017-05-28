Тихонов: «Не ожидал от «Арсенала» такой прямолинейной игры. Даже в ФНЛ так не играют»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов не имеет претензий к судейству матча за место в РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:1). Напомним, туляки сохранили прописку в Премьер-Лиге за счет гола, забитого на выезде.

«У меня нет претензий к судье. Все же поняли, о чем речь. Мы играли честно, никакой задачи не стояло. У туляков появился большой нападающий, поэтому мы поставили трех центральных защитников. В ФНЛ не играют так, как играет «Арсенал». С этими длинными передачами. Не ожидал такой прямолинейной игры. Претензии у меня только к себе», – передает слова специалиста корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.