Президент «Оренбурга»: «В раздевалке команды гробовая тишина»

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин поделился эмоциями от вылета команды в ФНЛ. Напомним, оренбургский клуб потерпел поражение в переходных матчах против «СКА-Хабаровска».

– Что не получилось сегодня?

– На команду давила психология, была высочайшая ответственность. По ходу сезона недобрали очков – со «Спартаком», «Уфой», с «Краснодаром». В первой игре со «СКА-Хабаровском» играли осторожно, цена ошибки высока. Нельзя было доводить дело до «стыков», и такая возможность у нас была.

– За игру на протяжении сезона стыдно не было?

– Нет. Сегодня болельщики заполнили почти весь стадион. Зашел в раздевалку, поддержал ребят, поблагодарил за игру. Претензий нет, они боролись, сражались, но так получилось. Этого оказалось недостаточно.

– Главный тренер продолжит работу?

– Матч только закончился. Обсудим, взвесим все.

– Игроки убиты горем?

– Конечно. У нас гробовая тишина была, а в соседней веселье и крики.

– «Оренбург» попробовал Премьер-лигу на вкус. Задача – вернуться в элиту?

– Конечно, надо возвращаться в РФПЛ. Вы не представляете, через какие трудности нам пришлось пройти. Стадион строили по ходу сезона, много решали организационных вопросов.

– Самый запоминающийся матч сезона?

– Встречи с «Краснодаром» в гостях, в том числе и на Кубок, две игры со «Спартаком», первый матч с ЦСКА, с «Ростовом».