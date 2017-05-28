Серия А. «Кальяри» вырвал победу у «Милана», Бакка не забил пенальти

В матче 38-го тура чемпионата Италии «Кальяри» одержал победу над «Миланом» со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Жоау Педру и Фабио Писакане, у россонери забил Джанлука Лападула. Форвард гостей не реализовал пенальти, а защитник Габриэль Палетта получил пятую красную карточку в сезоне, установив новый рекорд Серии А.
«Кальяри» поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице, «Милан» сохранил шестую позицию.
Италия. Серия А. 38-й тур
Голы: 1:0 – Педру, 17; 1:1 – Лападула (с пенальти), 72; 2:1 – Писакане, 90+3.
Источник: Бомбардир.ру