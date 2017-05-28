Сын Роналду забил со штрафного в матче детских команд

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выложил в инстаграм видео, на котором его сын Криштиану-младший в матче детских команд поражает ворота соперника ударом со штрафного. 6-летний португалец отправил мяч в верхний угол, перекинув стенку.

Роналду-старший в минувшем сезоне Примеры второй раз в карьере стал чемпионом страны. 3-го июня «Реал» встретится с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов. Ранее 32-летний форвард поделился ожиданиями от матча в Кардиффе.

По словам матери Роналду Долорес Сантуш, у капитана сборной Португалии больше не будет детей.