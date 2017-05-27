Роналду: «Финал ЛЧ будет захватывающим как для зрителей, так и для игроков»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. 3-го июня сливочные будут отстаивать статус чемпиона в матче против «Ювентуса».

«Каждый в нашей раздевалке хочет войти в историю. Для нас будет огромной честью стать первой командой, которая выиграла Лигу чемпионов два раза подряд. Мы понимаем, что игра будет сложная, но мы – «Реал», и это оправдывает наши претензии на победу. Этот финал будет похож на предыдущие против «Атлетико». В общем и целом, это из разряда «орел или решка».

Обе команды будут стараться извлечь выгоду из ошибки соперника. Выиграет тот, кто сыграет осторожнее и чище. Надеюсь, это будем мы. Встреча будет захватывающей как для зрителей, так и для игроков. У нас высокие ожидания от нее. Да, у «Ювентуса» прекрасная защита, но у всех есть недостатки. Нам надо понять, как действовать против них в атаке», – сказал португалец.

Напомним, решающий матч состоится на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.