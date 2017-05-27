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  • Роналду: «Финал ЛЧ будет захватывающим как для зрителей, так и для игроков»

Роналду: «Финал ЛЧ будет захватывающим как для зрителей, так и для игроков»

27 мая 2017, 23:41
15

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. 3-го июня сливочные будут отстаивать статус чемпиона в матче против «Ювентуса».

«Каждый в нашей раздевалке хочет войти в историю. Для нас будет огромной честью стать первой командой, которая выиграла Лигу чемпионов два раза подряд. Мы понимаем, что игра будет сложная, но мы – «Реал», и это оправдывает наши претензии на победу. Этот финал будет похож на предыдущие против «Атлетико». В общем и целом, это из разряда «орел или решка».

Обе команды будут стараться извлечь выгоду из ошибки соперника. Выиграет тот, кто сыграет осторожнее и чище. Надеюсь, это будем мы. Встреча будет захватывающей как для зрителей, так и для игроков. У нас высокие ожидания от нее. Да, у «Ювентуса» прекрасная защита, но у всех есть недостатки. Нам надо понять, как действовать против них в атаке», – сказал португалец.

Напомним, решающий матч состоится на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Источник: Marca
Лига чемпионов Испания. Кубок Реал Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (15)
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Александр Svirgun
1495918827
РЕАЛ ПОБЕДИ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ!!!
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СашкаГуров
1495924172
петушёк на зону пора
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JellyBean
1495935177
Буффон, весь мир с тобой!
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nelez
1495953629
РЕАЛ против ЮВЕНТУСА. Битва ТИТАНОВ, Болельщики РЕАЛА против болельщиков Ювентуса (объяснимо и понятно) , барселоны(не понятно . ????) , Атлетико (вообще не понятно..???????),баварии (тоже понятно)
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neofizer
1495957461
в точку.
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OfaZavr
1495957490
Я Реал конечно уважаю, но Буффон и Юве заслужили выйграть ЛЧ!
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dok66
1495959192
Будут классные качели ! И по накалу наверное ничуть не хуже , чем вчерашний Арсенал-Челси .
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Нил78
1495997076
Ждем, надеемся, верим..."Миллениум" не подкачай!!!
Ответить
rm4612
1496016323
2 - 1 в пользу Ювентуса, а Золотой Мяч - Буффону.
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ivanuha_1987
1496160529
2-ой финал подряд, 2-ая победа в финале лч подряд, 2-ой золотой мяч подряд!
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