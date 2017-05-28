Агент: «Луческу хочет отработать контракт с «Зенитом» до конца»

Футбольный агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, заявил, что его клиент планирует отработать контракт с петербургским клубом до конца.

Напомним, соглашение румынского специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано до окончания следующего сезона. Ранее сообщалось, что на посту главного тренера Луческу может сменить Роберто Манчини.

«У «Зенита» появился новый спортивный директор, который будет общаться с прессой, лучше все вопросы переадресовать ему. Я думаю, что перестановки, которые произошли в клубе, пойдут на пользу, в том числе и общению с прессой. У Луческу еще год контракта, и он намерен его доработать», – сказал Запорожану.