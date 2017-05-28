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  • Агент: «Луческу хочет отработать контракт с «Зенитом» до конца»

Агент: «Луческу хочет отработать контракт с «Зенитом» до конца»

28 мая 2017, 14:36
16

Футбольный агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, заявил, что его клиент планирует отработать контракт с петербургским клубом до конца.

Напомним, соглашение румынского специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано до окончания следующего сезона. Ранее сообщалось, что на посту главного тренера Луческу может сменить Роберто Манчини.

«У «Зенита» появился новый спортивный директор, который будет общаться с прессой, лучше все вопросы переадресовать ему. Я думаю, что перестановки, которые произошли в клубе, пойдут на пользу, в том числе и общению с прессой. У Луческу еще год контракта, и он намерен его доработать», – сказал Запорожану.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (16)
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vitvik
1495971787
Ещё сезон хочет рассказывать, что судьи злодеи мало левых пенальти назначают в пользу Зенита.
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APchelov
1495971842
Недвусмысленный намёк на компенсацию
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порт
1495972265
Может пора помидорчики на грядке выращивать?
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nik55
1495974167
работай дальше
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Snek
1495974590
Оставлять Луческу в Зените - полный бред, ему дали самый большой трансферный бюджет, самую богатую и влиятельную команду, а он даже в ЛЧ не смог попасть, пропустив вперёд крепкого середняка и команду, которая пол сезона мучалась без атаки, даже смешно на месте Луческу такое говорить, видимо, он уже не в своём уме.
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BarStep
1495976731
Нее..., господа-румыны - умерла, так умерла... Я готов вложится на компенсацию...
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dok66
1495976931
Аркадий просто очень хочет срубить свои бабки ! Ну очень хочет !
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rammax fcsm
1495978840
и опустить бомжей в пердив..
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SPbZenit12
1495979800
Хоти, бабуля, хоти
Ответить
сасас
1495984000
Вали нахрен дед. Ты нам в Питере не нужен. Своим поведением и своей работой ты достиг полного нуля в уважении к себе. Стал посмешищем всей страны,и вмести с этим ,то же самое сделал с Зенитом. Лучше сам уйди!
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