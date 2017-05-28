Источник: Перишич согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич близок к смене команды. Как сообщается, 28-летний футболист согласовал личный контракт с «Манчестер Юнайтед». Соглашение рассчитано на четыре года, зарплата хорвата составит 7 миллионов евро в год. При этом «Интер» готов отпустить хавбека лишь за 55 миллионов евро. Рыночная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Перишич провел в чемпионате Италии 35 матчей, в которых забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.