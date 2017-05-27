Карпин: «При Гинере ЦСКА стабильно выступает на протяжении многих сезонов»

Бывший главный тренер «Спартака», «Мальорки» и «Армавира», а ныне главный редактор футбольных трансляций на телеканале «Матч ТВ» Валерий Карпин считает президента ЦСКА Евгения Гинера лучшим клубным руководителем минувшего сезона в РФПЛ. Армейцы завоевали серебряные медали и теперь выступят в квалификации Лиги чемпионов.

«Кто стал лучшим боссом клуба? Евгений Гинер. При нем ЦСКА стабильно выступает на протяжении многих сезонов. У клуба существуют проблемы с финансированием, открылся новый стадион, но в Лигу чемпионов красно-синие попали», – сказал Карпин.

Напомним, Гинер занял пост президента красно-синих в феврале 2001 года. С того времени ЦСКА завоевал шесть титулов чемпиона России (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016), семь национальных Кубков (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013), шесть раз побеждал в Суперкубке России (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014) и один раз выиграл Кубок УЕФА (2005).