Промес: «Не вижу причин покидать «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес подтвердил, что в его контракте есть фиксированная сумма выкупа. При этом голландец подчеркнул, что не может что-либо утверждать сейчас о своем будущем, но также признался, что у него нет никаких причин покидать красно-белых.

По данным российских СМИ, отступные за 25-летнего игрока составляют 37,5 миллионов евро. Для китайских клубов эта сумма в два раза выше.

«Да, в моем контракте действительно есть фиксированная сумма, за которую я могу покинуть «Спартак», но ни о каких деталях я вам не могу сказать.

Я не делаю заявлений по поводу того, останусь ли я или нет. К игрокам всегда есть интерес, поэтому неизвестно, что может случиться. Сейчас я всем доволен в «Спартаке» и нет никаких причин, чтобы уйти», – сказал Промес.

В минувшем сезоне Промес записал в свой актив 12 голов и 10 результативных передач в 29-ти матчах, став вместе с красно-белыми чемпионом России. Его действующий контракт рассчитан до июня 2021 года.