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Промес: «Не вижу причин покидать «Спартак»

27 мая 2017, 14:55
16

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес подтвердил, что в его контракте есть фиксированная сумма выкупа. При этом голландец подчеркнул, что не может что-либо утверждать сейчас о своем будущем, но также признался, что у него нет никаких причин покидать красно-белых.

По данным российских СМИ, отступные за 25-летнего игрока составляют 37,5 миллионов евро. Для китайских клубов эта сумма в два раза выше.

«Да, в моем контракте действительно есть фиксированная сумма, за которую я могу покинуть «Спартак», но ни о каких деталях я вам не могу сказать.

Я не делаю заявлений по поводу того, останусь ли я или нет. К игрокам всегда есть интерес, поэтому неизвестно, что может случиться. Сейчас я всем доволен в «Спартаке» и нет никаких причин, чтобы уйти», – сказал Промес.

В минувшем сезоне Промес записал в свой актив 12 голов и 10 результативных передач в 29-ти матчах, став вместе с красно-белыми чемпионом России. Его действующий контракт рассчитан до июня 2021 года.

Источник: Telegraaf.nl
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (16)
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Krics
1495889232
Молодец Антоха.
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subbotaspartak
1495889500
Но деньги большие стоят. Смердят.
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EVGEN13RUS
1495889793
Появятся предложения, появятся и причины
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forward33
1495890172
Тем более Спартак в ЛЧ играет, да из-за за рубежа толковых предложений нет.
Ответить
acer2003
1495890172
Ему нужно сыграть и засветиться в ЛЧ !!!
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dok66
1495891864
Квинси в Китай точно рано . А более серьезных предложений нет . Так что ЛЧ для него - это выход в серьезный свет , а там и видно будет .
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лёха72
1495892281
ну правильно лигу чемпионов то надо отыграть.точно
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NEON-SM
1495892403
да конечно, поиграй у нас ещё маленько
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Garrincha58
1495920701
да потому что Промсесик ты ни кому не нужен
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Дядя Серёжа
1495939530
А если им эти деньги дадут, они что - продадут?
Ответить
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