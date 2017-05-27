«Арсенал» встретится с «Челси» в финале Кубка Англии

В субботу, 27 мая, состоится финальный матч Кубка Англии, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси». Команд подходят к этой игре с разным настроением. Если «Челси» взял чемпионство и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, то «Арсенал» остановился на подступах к заветной четверке.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Челси». Начало в 19:30, не пропустите!

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