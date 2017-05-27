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«Арсенал» встретится с «Челси» в финале Кубка Англии

27 мая 2017, 18:15
17

В субботу, 27 мая, состоится финальный матч Кубка Англии, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси». Команд подходят к этой игре с разным настроением. Если «Челси» взял чемпионство и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, то «Арсенал» остановился на подступах к заветной четверке.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Челси». Начало в 19:30, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Арсенал Челси
Комментарии (17)
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Pourport
1495868395
Вперед еще за одним трофеем,аристократы!)
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МАКАРШВЕД
1495869561
Челси -Арсенал вроде на Матч ТВ показывают. Заруба будет, Арсенал с Венгером злые, хочется в этом сезоне хоть что то выиграть .
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Чеба
1495871010
Только из-за Венгера, я за Арсенал. Жалко деда. Возможно это его последний кубок в жизни, как не печально это звучит....
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Болельщик Реал Мадрида
1495873751
Хочу признаться, что а АПЛ, я больше и симпатизирую "Челси", но мне так же нравиться и "Арсенал". Мне по-настоящему жаль Арсена Венгера, жаль, что он терпит такие не заслуженные поражения. В этих поражениях можно увидеть много причин. Кто-то скажет, что у "Арсенала" подбор игроков не для того,чтобы бороться за чемпионский титул, кто-то скажет,что сезон в АПЛ, сложный и большая конкуренция и там нужно иметь два, а то и три состава, чтобы ровно проходить весь сезон. Кто-то скажет,что футбольная философия Венгера стала такая же старая и древняя как сам Венгер и ей как и самому Венгеру пора на пенсию, но на мой взляд, "Арсеналу" попросту не хватает классных игроков которые могли бы тащить "Арсенал" на протяжении сезона.
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Temir_FCB
1495875605
возможно это будет последний матч Санчеса за Арсенал. ему надо на все 100% выкладываться в этом матче.
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Almazovich
1495892333
Хорошей ИГРЫ!!!
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forward33
1495898256
Хватит с челси трофеев в этом сезоне, поэтому арс должен победить
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acer2003
1495898598
Покажите классный футбол !!!!
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СОКОЛ САРАТОВ
1495901122
давай арсенал
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dok66
1495901738
Из всех сегодняшних европейских кубковых финалов - этот самый горячий Будет заруба !
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