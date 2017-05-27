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  • Бывший гендиректор «Ростова»: «Без Бердыева клуб вылетит в ФНЛ»

Бывший гендиректор «Ростова»: «Без Бердыева клуб вылетит в ФНЛ»

27 мая 2017, 00:53
21

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус выразил мнение, что уход Курбана Бердыева скажется на результатах клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что специалист возглавит «Рубин».

– Если Бердыев уйдет из «Ростова», клуб ждет катастрофа?

– Я бы таких слов, как катастрофа, пока все-таки поостерегся. Но перспективы «Ростова» с уходом Курбана Бекиевича, конечно, не радостные. Будучи вице-президентом, он занимался как контролем тренировочного процесса, так и трансферной политикой. Кроме того, Бердыев решал вопросы с губернатором области, акционерами клуба. По сути дела, он являлся генеральным менеджером британской модели. Как Фергюсон, Венгер, Моуринью.

-Теперь многое в структуре клуба разрушится в одночасье?

– Некому, например, будет отслеживать игроков, все контролировать. Клуб будет отброшен на годы назад! В этом я даже не сомневаюсь.

– А ведь еще и ведущие игроки уйдут…

– Опытные футболисты – Калачев, Гацкан – на сходе. Максимум, помогут команде еще год, два. А Нобоа, Азмун, Полоз, Кудряшов, Ерохин точно не задержатся в «Ростове».

– На что тогда будет претендовать эта команда?

– Мой прогноз неутешительный. Если не будут предприняты кардинальные меры по укреплению менеджмента, приходу квалифицированного тренера, то команда максимум продержится в Премьер-лиге два года. А потом опустится в ФНЛ…

– Через два года?

– Это максимум. Известно, что Бердыев напрямую решал вопросы финансирования с губернатором, команда заработала около 20 миллионов евро в еврокубках. А теперь всего этого не будет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (21)
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МАКАРШВЕД
1495854691
Я же говорил без Бикеевича в Ростове будет крах. Кто то уйдет с Бердыевым, кто то закончит играть, короче все разбегутся.
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Sany-116
1495856544
Нельзя человеку который хотел разграбить и уничтожить клуб раскрывать рот и что-то об этой команде говорить.
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Mahone
1495856732
Согласен полность-ждет катострофа
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a-rakhmatov
1495859025
Без Бердыева и сыгранной команды будет очень тяжко Ростову....
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dok66
1495866030
Без Бердыева сказка в Ростове закончится .
Ответить
OfaZavr
1495869768
Благодаря ему только и поднялись.
Ответить
NEON-SM
1495870923
ну не фнл конечно, всё-таки команда уже сыгралась, принцип игры построен, но без него будет около рубина посередине, и уж тем более в европу будут ездить не на футбол
Ответить
андрей андреев
1495892669
Ясно что пипец будет.Кроме ключевых игроков уйдёт весь тренерский штаб,начиная с тренеров и заканчивая переводчиками
Ответить
Таганский
1495924081
Лучше отчитайтесь, куда 20 лимонов дели, а потом уж провожайте КББ, уроды!!
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Дядя Серёжа
1495941271
Бердыев не спасёт. Деньги.
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