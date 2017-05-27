Бывший гендиректор «Ростова»: «Без Бердыева клуб вылетит в ФНЛ»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус выразил мнение, что уход Курбана Бердыева скажется на результатах клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что специалист возглавит «Рубин».

– Если Бердыев уйдет из «Ростова», клуб ждет катастрофа?

– Я бы таких слов, как катастрофа, пока все-таки поостерегся. Но перспективы «Ростова» с уходом Курбана Бекиевича, конечно, не радостные. Будучи вице-президентом, он занимался как контролем тренировочного процесса, так и трансферной политикой. Кроме того, Бердыев решал вопросы с губернатором области, акционерами клуба. По сути дела, он являлся генеральным менеджером британской модели. Как Фергюсон, Венгер, Моуринью.

-Теперь многое в структуре клуба разрушится в одночасье?

– Некому, например, будет отслеживать игроков, все контролировать. Клуб будет отброшен на годы назад! В этом я даже не сомневаюсь.

– А ведь еще и ведущие игроки уйдут…

– Опытные футболисты – Калачев, Гацкан – на сходе. Максимум, помогут команде еще год, два. А Нобоа, Азмун, Полоз, Кудряшов, Ерохин точно не задержатся в «Ростове».

– На что тогда будет претендовать эта команда?

– Мой прогноз неутешительный. Если не будут предприняты кардинальные меры по укреплению менеджмента, приходу квалифицированного тренера, то команда максимум продержится в Премьер-лиге два года. А потом опустится в ФНЛ…

– Через два года?

– Это максимум. Известно, что Бердыев напрямую решал вопросы финансирования с губернатором, команда заработала около 20 миллионов евро в еврокубках. А теперь всего этого не будет.