Конте: «Не верю, что завтра Венгер проведет последний матч за «Арсенал»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте перед финальным матчем Кубка Англии против «Арсенала» выразил мнение, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер не покинет команду по окончании игры.

«Я не верю, что завтра Венгер проведет последний матч за «Арсенал». Только в этом году они не попали в Лигу чемпионов. В течение 19 прошлых лет «Арсенал» играл в этом турнире, и это говорит о его работе. Он является хорошим тренером, одним из лучших в истории», – сказал Конте.

Напомним, финальный матч Кубка Англии между «Челси» и «Арсеналом» пройдет завтра на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 19:30 по московскому времени.