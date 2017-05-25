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  • Уткин: «Не вижу, где у Бердыева может получиться, кроме русскоязычного пространства»

Уткин: «Не вижу, где у Бердыева может получиться, кроме русскоязычного пространства»

25 мая 2017, 20:48
14

Футбольный телекомментатор Василий Уткин выразил мнение, что вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев не смог бы работать в европейских чемпионатах.

Ранее сообщалось, что 64-летний специалист может возглавить «Рубин». В казанском клубе Бердыев работал в период с 2001 по 2013 год.

«Я не могу представить Курбана Бердыева в чемпионате Англии. Все дело в том, что Бердыев работает только со своей командой и отталкивается от определенных методов. Вполне возможно, что его квалификация позволяет работать в других европейских чемпионатах, но я не вижу, где у него может получиться, кроме русскоязычного пространства», – сказал Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан Уткин Василий
Комментарии (14)
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Chesn0k
1495735234
моуриньо же не случайно с бекиичем корефанит
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yorgenbarenz
1495736810
Курбан Бекиевич только Уткиным не сможет работать,а в остальном не беспокойся,Вася!
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xLINDAx
1495737739
А вот бы поворотик..Бердыев возглавляет Барсу, Гарсия подтягивает Рубин, неожиданно играют в одном турнире..и Курбан ..дальше фантазии)
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xLINDAx
1495738280
А Вася то лукавит..обещал же закончить с телеболтушками и взрастить свой клуб..эхх)
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meiram
1495738917
Уткину закрыть кашалот свой, гнилой придурок-балабол вонючий!
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Dazdraper
1495740404
Бердыев : "Не вижу, где у Уткина может получиться, кроме русскоязычного пространства, хотя его квалификации даже на это не хватило."
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Tostao
1495741738
А зачем Бердыеву за границу? А мог ли великий Анатолий Владимирович Тарасов тренировать "Montreal Canadiens" ? Идиотизм.
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paracetamol
1495745190
Когда эта хромая жирная утка заткнется? Уже отовсюду выгнали, а все неймется, крякает и крякает!
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ItalianFootball
1495784181
Бригада хмурых татар выехала свинку резать....
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Очарованный странник
1495797193
... Что ты, Вася, приуныл, голову повесил, ясны очи замутил, хмуришься, невесел? С прибауткой - шуткой в бой хаживал, дружочек! Что случилось вдруг с тобой, Вася - Василёчек?... - запели критики Уткина В. Уважаемый комментатор имеет свое мнение. Видно, что он очень ценит тренера, которому в Ростове приходилось быть не только тренером, но и еще администратором, менеджером. Одна из отмеченных мыслей Уткина В. очень аргументирована, но явно не высказана в полной мере - В Казахстане, Турции и Туркменистане у него не срослось. Ментальность не та, хотя он с ними "одной крови". Мне только очень жаль, что специалист из Ростова уходит - там любят футбол. В Казане, кроме мужского баскетбола все мыслимые кубки, во всех игровых видах спорта завоеваны. Болельщики поразительно "скромные" и насытившиеся от призов. После истории с ТАТФОНДБАНКом (неформальный Центральный Банк Татарстана) думаю и средств будет значительно меньше. Знает ли об этом специалист? Сколько ещё сюрпризов там его ждет. Слепой палку теряет единожды.
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