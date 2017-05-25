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    Уткин: «Не вижу, где у Бердыева может получиться, кроме русскоязычного пространства»

    Футбольный телекомментатор Василий Уткин выразил мнение, что вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев не смог бы работать в европейских чемпионатах.

    Ранее сообщалось, что 64-летний специалист может возглавить «Рубин». В казанском клубе Бердыев работал в период с 2001 по 2013 год.

    «Я не могу представить Курбана Бердыева в чемпионате Англии. Все дело в том, что Бердыев работает только со своей командой и отталкивается от определенных методов. Вполне возможно, что его квалификация позволяет работать в других европейских чемпионатах, но я не вижу, где у него может получиться, кроме русскоязычного пространства», – сказал Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    25.05.2017 20:48
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +9

      Очарованный странник 26 мая 2017, 14:13

      ... Что ты, Вася, приуныл, голову повесил, ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
      С прибауткой - шуткой в бой хаживал, дружочек!
      Что случилось вдруг с тобой,
      Вася - Василёчек?... - запели критики Уткина В.
      Уважаемый комментатор имеет свое мнение. Видно, что он очень ценит тренера, которому в Ростове приходилось быть не только тренером, но и еще администратором, менеджером. Одна из отмеченных мыслей Уткина В. очень аргументирована, но явно не высказана в полной мере - В Казахстане, Турции и Туркменистане у него не срослось. Ментальность не та, хотя он с ними "одной крови". Мне только очень жаль, что специалист из Ростова уходит - там любят футбол. В Казане, кроме мужского баскетбола все мыслимые кубки, во всех игровых видах спорта завоеваны. Болельщики поразительно "скромные" и насытившиеся от призов. После истории с ТАТФОНДБАНКом (неформальный Центральный Банк Татарстана) думаю и средств будет значительно меньше. Знает ли об этом специалист? Сколько ещё сюрпризов там его ждет. Слепой палку теряет единожды.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 26 мая 2017, 12:43

      Это хорошо, что не видишь - КББ нужен в Ростове..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 мая 2017, 10:36

      Бригада хмурых татар выехала свинку резать....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 26 мая 2017, 06:23

      Очки надень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 мая 2017, 23:46

      Когда эта хромая жирная утка заткнется? Уже отовсюду выгнали, а все неймется, крякает и крякает!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 25 мая 2017, 22:48

      А зачем Бердыеву за границу?
      А мог ли великий Анатолий Владимирович Тарасов тренировать "Montreal Canadiens" ? Идиотизм.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Dazdraper 25 мая 2017, 22:26

      Бердыев : "Не вижу, где у Уткина может получиться, кроме русскоязычного пространства, хотя его квалификации даже на это не хватило."

      7
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    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 25 мая 2017, 22:01

      Уткину закрыть кашалот свой, гнилой придурок-балабол вонючий!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 мая 2017, 21:51

      А Вася то лукавит..обещал же закончить с телеболтушками и взрастить свой клуб..эхх)

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon > xLINDAx 25 мая 2017, 22:28

      Он вывел клуб из третьего дивизиона во второй. Так что занимается футболом он нормально

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 мая 2017, 21:43

      умница.

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