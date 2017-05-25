Уткин: «Не вижу, где у Бердыева может получиться, кроме русскоязычного пространства»

... Что ты, Вася, приуныл, голову повесил, ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой - шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой,
Вася - Василёчек?... - запели критики Уткина В.
Уважаемый комментатор имеет свое мнение. Видно, что он очень ценит тренера, которому в Ростове приходилось быть не только тренером, но и еще администратором, менеджером. Одна из отмеченных мыслей Уткина В. очень аргументирована, но явно не высказана в полной мере - В Казахстане, Турции и Туркменистане у него не срослось. Ментальность не та, хотя он с ними "одной крови". Мне только очень жаль, что специалист из Ростова уходит - там любят футбол. В Казане, кроме мужского баскетбола все мыслимые кубки, во всех игровых видах спорта завоеваны. Болельщики поразительно "скромные" и насытившиеся от призов. После истории с ТАТФОНДБАНКом (неформальный Центральный Банк Татарстана) думаю и средств будет значительно меньше. Знает ли об этом специалист? Сколько ещё сюрпризов там его ждет. Слепой палку теряет единожды.
Футбольный телекомментатор Василий Уткин выразил мнение, что вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев не смог бы работать в европейских чемпионатах.
Ранее сообщалось, что 64-летний специалист может возглавить «Рубин». В казанском клубе Бердыев работал в период с 2001 по 2013 год.
«Я не могу представить Курбана Бердыева в чемпионате Англии. Все дело в том, что Бердыев работает только со своей командой и отталкивается от определенных методов. Вполне возможно, что его квалификация позволяет работать в других европейских чемпионатах, но я не вижу, где у него может получиться, кроме русскоязычного пространства», – сказал Уткин.