Уткин: «Не вижу, где у Бердыева может получиться, кроме русскоязычного пространства»

Футбольный телекомментатор Василий Уткин выразил мнение, что вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев не смог бы работать в европейских чемпионатах.

Ранее сообщалось, что 64-летний специалист может возглавить «Рубин». В казанском клубе Бердыев работал в период с 2001 по 2013 год.

«Я не могу представить Курбана Бердыева в чемпионате Англии. Все дело в том, что Бердыев работает только со своей командой и отталкивается от определенных методов. Вполне возможно, что его квалификация позволяет работать в других европейских чемпионатах, но я не вижу, где у него может получиться, кроме русскоязычного пространства», – сказал Уткин.