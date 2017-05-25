«Интер» продолжает уговаривать Конте вернуться в Италию

Руководство «Интера» продолжает искать варианты для установления переговоров с главным тренером «Челси» Антонио Конте. Итальянцы за последние 10 дней трижды выходили на контакт с Конте по телефону. Нерадзурри готовы предложить ему зарплату в размере 10 миллионов евро в год, а также карт-бланш в вопросе формирования команды на следующий сезон.

Известно, что Конте не против возвращения на родину, так как его семья до сих пор не переехала в Лондон. Но ранее он уже отказывал «Интеру».