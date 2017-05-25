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    «Интер» продолжает уговаривать Конте вернуться в Италию

    Руководство «Интера» продолжает искать варианты для установления переговоров с главным тренером «Челси» Антонио Конте. Итальянцы за последние 10 дней трижды выходили на контакт с Конте по телефону. Нерадзурри готовы предложить ему зарплату в размере 10 миллионов евро в год, а также карт-бланш в вопросе формирования команды на следующий сезон.

    Известно, что Конте не против возвращения на родину, так как его семья до сих пор не переехала в Лондон. Но ранее он уже отказывал «Интеру».

    Источник: Tuttomercatoweb

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    25.05.2017 07:03
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 26 мая 2017, 02:30

      Отвалите, он наш!!!

      0
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 25 мая 2017, 21:52

      Во-первых, это что получается, что Антонио в "Челси" по вахтовому методу работал этот сезон (год вдали от семьи). Во-вторых, почему руководство "Челси" не пресекает попытки "интеристов" переманить тренера-чемпиона. В-третьих, "Интер" даже в ЛЕ не пробился, а с "Челси" в кубковой стихии попробовать свои искус многим велик...

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 25 мая 2017, 19:47

      Конте не кому не продаётся.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 мая 2017, 11:58

      Карт-бланш финансами ограничен будет. Это уже не карт-бланш.

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 25 мая 2017, 11:36

      пусть остается в челси

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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 10:36

      Все это ерунда . Конте останется в Челси как минимум еще на сезон

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 мая 2017, 10:11

      Ему что только письмо с апреля дошло??? Ну за чем писать эту чушь? Вчера на сайте было написано, что спалетти возглавит интер, да и смысла нет конте переходить в принтер, который надо строить и в этом году ЛЧ не видать! Бомбардир лучше ничего не пиши, чем писать такую ху.ню!

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 25 мая 2017, 09:24

      Бред. Интер сейчас вообще никому толковому не нужен - их тренировать, а уж Конте - подавно.

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 25 мая 2017, 07:33

      Хватит всякой ерундой заниматься,кто выкидывает эту инфу,что за даун?...уже 100000 раз он лично все сказал,пустословы!!!

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 25 мая 2017, 07:17

      Абрамович не отдаст, в след. году ЛЧ надо брать!

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